Ufficiale Il Carpi guarda al futuro della prima squadra: contratto di apprendistato per il giovane Giva

Accordo in prospettiva - anche in ottica prima squadra - per il Carpi, che ha fatto sottoscrivere al giovane Niccolò Giva, difensore classe 2008 ora in forza in Primavera 3, il suo primo contratto di apprendistato professionalizzante, che lo lega ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2028.

Di seguito, la nota del club:

"La Società AC Carpi è lieta di comunicare che il difensore classe 2008 Niccolò Giva, attualmente inserito nella rosa della formazione militante nel campionato di Primavera 3, ha sottoscritto il suo primo contratto di apprendistato professionalizzante, legandosi ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2028.

La firma di Giva rappresenta una prima storica per il Settore Giovanile AC Carpi e certifica il percorso di valorizzazione interna intrapreso dal club, volto a creare una connessione diretta e continuativa tra il vivaio e la Prima Squadra. Il lavoro svolto dallo staff tecnico, in particolare dai mister Gianfranco Schillaci (Tecnico Under 17) e Gian Loris Rossi (Tecnico Primavera 3), ha favorito la rapida crescita del giovane difensore, che si è guadagnato, nel corso di questa stagione, una presenza sempre più costante nelle convocazioni agli allenamenti della Prima Squadra.

Un percorso basato su impegno, dedizione e merito, che ha attirato l’attenzione dello staff tecnico della Prima Squadra e convinto la Società ad investire sul suo futuro confermando come, all’interno dell’AC Carpi, il lavoro quotidiano possa tradursi in opportunità concrete di crescita fino a raggiungere il massimo livello del club".

Queste, poi, le parole del giocatore: “Quello che mi ha convinto a legarmi al Carpi fino a giugno 2028 è stato l’ambiente che ho trovato. Grazie a mister Schillaci, mister Rossi e a tutti i miei compagni mi sono sempre sentito a mio agio e supportato nel mio percorso di crescita. A Carpi si lavora in un contesto professionale, rispettoso e stimolante, che permette ai giovani del settore giovanile di migliorare giorno dopo giorno, sognare l’approdo in prima squadra e di capire che, attraverso l’impegno e la continuità, si può davvero arrivarci. Le opportunità di allenarsi con i grandi rappresentano uno stimolo importante e una motivazione ulteriore a dare sempre il massimo. Il mio sogno per questa stagione è quello di esordire in Serie C: so che è un obiettivo difficile e che passa soprattutto dal lavoro quotidiano personale, ma sono pronto a mettermi alla prova e a completa disposizione. Nei prossimi due anni e mezzo voglio continuare a crescere per farmi trovare pronto per giocarmi le mie chance in una categoria impegnativa come questa, con la maglia del Carpi”.