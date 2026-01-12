Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Carpi guarda al futuro della prima squadra: contratto di apprendistato per il giovane Giva

Il Carpi guarda al futuro della prima squadra: contratto di apprendistato per il giovane GivaTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 14:43Serie C
Claudia Marrone

Accordo in prospettiva - anche in ottica prima squadra - per il Carpi, che ha fatto sottoscrivere al giovane Niccolò Giva, difensore classe 2008 ora in forza in Primavera 3, il suo primo contratto di apprendistato professionalizzante, che lo lega ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2028.
Di seguito, la nota del club:

"La Società AC Carpi è lieta di comunicare che il difensore classe 2008 Niccolò Giva, attualmente inserito nella rosa della formazione militante nel campionato di Primavera 3, ha sottoscritto il suo primo contratto di apprendistato professionalizzante, legandosi ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2028.

La firma di Giva rappresenta una prima storica per il Settore Giovanile AC Carpi e certifica il percorso di valorizzazione interna intrapreso dal club, volto a creare una connessione diretta e continuativa tra il vivaio e la Prima Squadra. Il lavoro svolto dallo staff tecnico, in particolare dai mister Gianfranco Schillaci (Tecnico Under 17) e Gian Loris Rossi (Tecnico Primavera 3), ha favorito la rapida crescita del giovane difensore, che si è guadagnato, nel corso di questa stagione, una presenza sempre più costante nelle convocazioni agli allenamenti della Prima Squadra.

Un percorso basato su impegno, dedizione e merito, che ha attirato l’attenzione dello staff tecnico della Prima Squadra e convinto la Società ad investire sul suo futuro confermando come, all’interno dell’AC Carpi, il lavoro quotidiano possa tradursi in opportunità concrete di crescita fino a raggiungere il massimo livello del club".

Queste, poi, le parole del giocatore: “Quello che mi ha convinto a legarmi al Carpi fino a giugno 2028 è stato l’ambiente che ho trovato. Grazie a mister Schillaci, mister Rossi e a tutti i miei compagni mi sono sempre sentito a mio agio e supportato nel mio percorso di crescita. A Carpi si lavora in un contesto professionale, rispettoso e stimolante, che permette ai giovani del settore giovanile di migliorare giorno dopo giorno, sognare l’approdo in prima squadra e di capire che, attraverso l’impegno e la continuità, si può davvero arrivarci. Le opportunità di allenarsi con i grandi rappresentano uno stimolo importante e una motivazione ulteriore a dare sempre il massimo. Il mio sogno per questa stagione è quello di esordire in Serie C: so che è un obiettivo difficile e che passa soprattutto dal lavoro quotidiano personale, ma sono pronto a mettermi alla prova e a completa disposizione. Nei prossimi due anni e mezzo voglio continuare a crescere per farmi trovare pronto per giocarmi le mie chance in una categoria impegnativa come questa, con la maglia del Carpi”.

Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Bandecchi: "I Rizzo dicono che ora gestiscono in piena autonomia la Ternana. Ma prima?"... Bandecchi: "I Rizzo dicono che ora gestiscono in piena autonomia la Ternana. Ma prima?"
Il Carpi guarda al futuro della prima squadra: contratto di apprendistato per il... UfficialeIl Carpi guarda al futuro della prima squadra: contratto di apprendistato per il giovane Giva
Lecco, Valente: "Se possiamo far qualcosa a centrocampo o davanti, dobbiamo valutare... Lecco, Valente: "Se possiamo far qualcosa a centrocampo o davanti, dobbiamo valutare chi"
Union Brescia, per Lescano pronto un biennale. A lavoro per limare i dettagli con... TMWUnion Brescia, per Lescano pronto un biennale. A lavoro per limare i dettagli con l'Avellino
Fontana, parola di ex: "Al Gubbio è mancata continuità. Ma può venirne fuori presto"... TMW RadioFontana, parola di ex: "Al Gubbio è mancata continuità. Ma può venirne fuori presto"
Atalanta U23, per Obric ci prova il Mantova. Ma attenzione al Brighton in Inghilterra... TMWAtalanta U23, per Obric ci prova il Mantova. Ma attenzione al Brighton in Inghilterra
Antonini: "Investiti 20milioni in territorio particolare come Trapani. Non lo consiglio... Antonini: "Investiti 20milioni in territorio particolare come Trapani. Non lo consiglio a nessuno"
Fontana: "Arezzo in vetta con merito. A Pontedera serve forza del club e del mister"... TMW RadioFontana: "Arezzo in vetta con merito. A Pontedera serve forza del club e del mister"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
4 Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David, c'è Kilicsoy
5 Allegri: "Modric dopo il Genoa mi ha detto che non gli era mai capitato di essere seguito per 90'"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Intrigo Raspadori: convocato da Simeone per la partita di domani dell'Atletico Madrid
Immagine top news n.1 Roma, intesa vicina con il Marsiglia per Robinio Vaz: tutti i dettagli
Immagine top news n.2 ⁠Nkunku scaccia il Fenerbahçe a parole e nei fatti. Perché il Milan fatica a cedere Gimenez
Immagine top news n.3 Bernardo Silva in Italia a gennaio? Ecco in quali squadre potrebbe andare
Immagine top news n.4 Dal futuro di Chiesa a Bove e Bento: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.5 Balotelli all'Al Ittifaq, il retroscena del dirigente: "Battuti River Plate e Flamengo"
Immagine top news n.6 McTominay il miglior centrocampista della gestione De Laurentiis. E anche il più pagato
Immagine top news n.7 La battuta di Allegri a Nkunku e il richiamo chiaro (e forte) alla squadra
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.3 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.4 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni: "Inter, scontri diretti preoccupanti. Il Milan non è pronto per il titolo"
Immagine news Serie C n.2 Fontana, parola di ex: "Al Gubbio è mancata continuità. Ma può venirne fuori presto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Londrosi: "Con Unilasp, vogliamo equiparare il lavoro sportivo a quello tradizionale"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fuga dalla prigione dorata per riaprirsi all'Europa: Genoa, chi è Bento. Era stato scelto dall’Inter
Immagine news Serie A n.2 Intrigo Raspadori: convocato da Simeone per la partita di domani dell'Atletico Madrid
Immagine news Serie A n.3 Dieci partite da titolare ma nessun acuto. Ecco perché l'Inter ha bisogno di un rinforzo a destra
Immagine news Serie A n.4 Napoli, ci siamo per la prima cessione in prestito: Ambrosino a un passo dal Venezia
Immagine news Serie A n.5 Ottavio Bianchi: "Gasperini sta facendo bene, ma attaccanti buoni a gennaio non ce ne sono"
Immagine news Serie A n.6 Dodo sfreccia e la Fiorentina vuole blindarlo: servono 30 milioni per far vacillare Commisso
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Entella, oggi le visite di Turicchia: arriva a titolo definitivo dalla Juve. Si stringe per Cuppone
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Biraschi e Masciangelo in uscita: ma al momento nessuna offerta concreta
Immagine news Serie B n.3 Lo svincolato Cragno potrebbe ripartire dalla Serie B: il SudTirol valuta il suo ingaggio
Immagine news Serie B n.4 Bari, sciolte le riserve: si va avanti con la struttura attuale. Rimangono Vivarini e Magalini
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Cipot verso l'addio all'Austria. L'agente: "Soluzione Maribor soddisferebbe tutti"
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, niente Reggiana per Buso. Accordo col Mantova per l'esterno offensivo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bandecchi: "I Rizzo dicono che ora gestiscono in piena autonomia la Ternana. Ma prima?"
Immagine news Serie C n.2 Il Carpi guarda al futuro della prima squadra: contratto di apprendistato per il giovane Giva
Immagine news Serie C n.3 Lecco, Valente: "Se possiamo far qualcosa a centrocampo o davanti, dobbiamo valutare chi"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, per Lescano pronto un biennale. A lavoro per limare i dettagli con l'Avellino
Immagine news Serie C n.5 Fontana, parola di ex: "Al Gubbio è mancata continuità. Ma può venirne fuori presto"
Immagine news Serie C n.6 Atalanta U23, per Obric ci prova il Mantova. Ma attenzione al Brighton in Inghilterra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli e Soncin tedofori per Milano-Cortina: "Emozione indescrivibile, un orgoglio immenso"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Ora si apre il secondo libro. Speriamo di scrivere la fine in Brasile al Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Parma pesca in Islanda un rinforzo per la difesa: ecco Gunnlaugsdottir
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Runarsdottir: "Siamo come una famiglia, dura tornare dopo un infortunio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma F., Rossettini: "Orgoglioso delle ragazze, ci è mancato davvero pochissimo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)