Italia, Soncin: "Ora si apre il secondo libro. Speriamo di scrivere la fine in Brasile al Mondiale"

“Abbiamo chiuso il primo libro della nostra storia con questo 2025. E ora iniziamo non il secondo capitolo, ma un secondo libro”. Il ct dell’Italia Andrea Soncin nel corso della Supercoppa Femminile di ieri, vinta per 2-1 dalla Juventus sulla Roma, ha parlato ai microfoni della Rai del cammino che attende la Nazionale in questo anno: “Un libro nuovo che ci vuole portare fra un anno e mezzo in Brasile. C’è massimo rispetto delle nazionali che affronteremo, le conosciamo bene e loro conoscono bene noi”.

“C’è tanta consapevolezza e tanta voglia di andare in Brasile, ci sono ancora due mesi di tempo per vedere quello che il campionato ci dirà e per capire lo stato di forma di tutte le ragazze. - ha proseguito il tecnico come riporta Calciofemminileitaliano.it - C’è molta fiducia di poter iniziare questo secondo libro con delle belle pagine e arrivare a scrivere la parte finale in Brasile fra un anno e mezzo”.

Infine Soncin si sofferma sul suo ruolo di tedoforo, assieme a Cristiana Girelli: “Con Cristiana saremo lì a nome di tutte le ragazze che hanno fatto parte di questo bellissimo 2025 azzurro. È un’emozione indescrivibile e un orgoglio immenso, il ringraziamento va sicuramente alla Fondazione Milano Cortina 2026 per l’attenzione che ha dato all’importanza che ha riservato”.