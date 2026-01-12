Ufficiale Il Parma pesca in Islanda un rinforzo per la difesa: ecco Gunnlaugsdottir

Anche il Parma ha deciso di andare a pescare nel Nord Europa una calciatrice che possa rinforzare la propria rosa e in particolare la corsia mancina. Il club ducale ha infatti annunciato l'acquisto di Gunnlaugsdottir facendole firmare un contratto di un anno e mezzo. Questa la nota della società emiliana:

"Parma Calcio annuncia che Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir, ha firmato un contratto con il Club fino al 2027, con opzione fino al 2028. Il numero di maglia scelto è il 20. Calciatrice islandese nata il 2 giugno 2001, Gunnlaugsdottir è un difensore capace di giocare sia da terzino sinistro sia sulla fascia sinistra.

Cresce calcisticamente tra Höttur e Völsungur, prima di trasferirsi al Breidablik nel 2018. Oltre all’esperienza nei club, fa parte della Nazionale islandese, con la quale ha partecipato anche all’UEFA Women’s Euro 2025".