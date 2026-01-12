TMW Terzo colpo in poche ore per il Lecce. Stasera è atteso in città anche il centrocampista Ngom

Tra le società più attive in questa sessione invernale di calciomercato c'è sicuramente il Lecce. La società salentina, guidata dal direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino e dal ds Stefano Trinchera, in queste ultimissime ore ha infatti definito - per quanto riguarda le operazioni in entrata - gli arrivi di Sadik Fofana dal Grazer e di Omri Gandelman dal Gent. Operazioni entrambe già ufficiali.

Ma non è finita qui. Parallelamente al lavoro sul campo - con la squadra che prepara la sfida di mercoledì sera contro l'Inter - la dirigenza sta per mettere a segno un altro colpo: si tratta di Oumar Ngom, centrocampista classe 2004 proveniente dall'Estrela Amadora (squadra portoghese da cui sono già stati acquistati nel recente passato Gaspar, Tiago Gabriel e Danilo Veiga).

L'arrivo di Ngom a Lecce, secondo quanto raccolto, è atteso per questa sera, col calciatore che si sottoporrà nella mattinata di domani alle visite mediche di rito.