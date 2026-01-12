Allegri: "Modric dopo il Genoa mi ha detto che non gli era mai capitato di essere seguito per 90'"

Nel corso dell'intervista rilasciata ieri a DAZN, mister Massimiliano Allegri ha raccontato anche un curioso retroscena su Luka Modric e sulle difficoltà del calcio italiano, riscontrate persino da un Pallone d'Oro come il croato. Questa la sua analisi, partendo dall'esordio dal 1' del nuovo acquisto Fullkrug in Serie A: "Fullkrug ha fatto una buona partita. Non dimentichiamoci che viene da un infortunio, è rientrato, ha giocato poco, era una partita difficile e non era assolutamente semplice. Ha fatto delle buone cose, nel primo tempo ha dato una bella palla a Estupinan. È un ragazzo che ha qualità, deve solamente crescere e soprattutto deve capire il calcio italiano. Il calcio italiano sembra semplice da fuori, invece ci sono degli accorgimenti tattici per i giocatori che arrivano dall’estero… C’è bisogno che si ambientino, fanno fatica a capirlo".

Poi, appunto la battuta su Modric: "Scherzavo con Modric dopo la partita col Genoa, mi ha detto che non gli era mai capitato che uno gli andasse dietro tutta la partita, dove andava andava. A un certo punto gli ha detto: 'Scusa un attimino mi puoi lasciare?'. La risposta dell'avversario: 'No, mi hanno detto di seguirti ovunque'. Quindi il calcio italiano è molto difficile. Ci vuole un attimo di pazienza ma le qualità sono ottime: Fullkrug nel primo tempo ha fatto due assist. È uno che, quando lo porti dentro l’area, diventa un giocatore importante".