Serie B, la classifica assistman: Calò del Frosinone ad un passo dalla doppia cifra

Con il campionato di Serie B riprende anche la sfida fra i calciatori del torneo cadetto per le classifiche individuali. Quella per i marcatori, ma anche per quella degli assist.

Con la diciannovesima giornata di campionato in archivio, con nove assist, troviamo Giacomo Calò del Frosinone, seguito a tre lunghezze di distanza da Tommaso Berti del Cesena, Fabio Maistro della Juve Stabia, Antonio Palumbo del Palermo e John Yeboah dal Venezia. Otto, invece, i giocatori a quota quattro.

Di seguito le prime posizione della classifica (dati Lega B):

Nove assist - Giacomo Calò (Frosinone)

Cinque assist - Tommaso Berti (Cesena), Fabio Maistro (Juve Stabia), Antonio Palumbo (Palermo), John Yeboah (Venezia)

Quattro assist - Mattia Finotto (Carrarese), Pietro Iemmello e Simone Pontisso (Catanzaro), Salvatore Elia e Rares Ilie (Empoli), Alessandro Capelli (Padova), Joel Pohjanpalo (Palermo), Matteo Dagasso (Pescara), Manuel Marras (Reggiana), Kike Perez (Venezia)

Tre assist - Dimitris Sounas (Avellino), Lorenzo Maria Dickmann (Bari), Fabio Abiuso e Simone Zanon (Carrarese), Ilias Koutsoupias e Ilario Monterisi (Frosinone), Gregoire Defrel e Luca Magnino (Modena), Jonathan Varas (Padova), Niccolò Pierozzi (Palermo), Gaetano Letizia (Pescara), Massimo Bertagnoli (Reggiana), Massimo Coda e Simone Pafundi (Sampdoria), Antoine Hainaut (Venezia), Tommaso Fumagalli (Virtus Entella)

Due assist - Tommaso Biasci, Valerio Crespi, Filippo Missori e Raffaele Russo (Avellino), Mehdi Dorval (Bari), Luis Hasa ed Emanuele Zuelli (Carrarese), Marco D'Alessandro e Filippo Pittarello (Catanzaro), Cristian Shpendi (Cesena), Duccio Degli Innocenti, Lorenzo Ignacchiti, Brando Moruzzi e Pietro Pellegri (Empoli), Matteo Cichella, Fares Ghedjemis, Ben Kone e Massimo Zilli (Frosinone), Omar Correia e Alessandro Gabrielloni (Juve Stabia), Simone Trimboli (Mantova), Francesco Di Mariano (Modena), Keita Balde, Patrick Ciurria, Armando Izzo, Dany Mota e Luca Ravanelli (Monza), Jacopo Segre e Aljosa Vasic (Palermo), Tommaso Corazza, Antonio Di Nardo e Luca Valzania (Pescara), Matteo Rover (Sudtirol), Oliver Abildgaard e Salvatore Esposito (Sampdoria), Pietro Beruatto, Adam Nagy e Vanja Vlahovic (Spezia), Daniele Casiraghi, Simone Davì e Raphael Odogwu (Sudtirol), Issa Doumbia (Venezia), Bernat Guiu (Virtus Entella)