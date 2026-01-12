Ufficiale
Monopoli, nuovo innesto in difesa: dall'Avellino arriva il centrale Manzi
Dopo sole tre presenze in Serie B con la maglia dell'Avellino il centrale Manzi saluta l'Irpinia e si trasferisce in prestito al Monopoli per la seconda parte della stagione. Questa la nota dei pugliesi:
"La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con l'Us Avellino 1912 per la cessione temporanea dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Claudio Manzi.
Difensore classe 2000, nato a Lacco Ameno (Na), formato nelle giovanili del Napoli, 3 presenze in serie B nella prima parte di stagione con l'Avellino, Manzi conta 129 presenze e 2 gol in tutte le competizioni della Serie C con le maglie di Fermana, Turris, Virtus Entella e Avellino".
