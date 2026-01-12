Lecco, Valente: "Se possiamo far qualcosa a centrocampo o davanti, dobbiamo valutare chi"

Torna a vincere il Lecco, e lo fa battendo un'ormai arresa Triestina: a consegnare i tre punti alla formazione bluceleste, per altro meritatamente ai vertici della classifica del Girone A di Serie C (terzo posto), il solito Leon Sipos, dagli undici metri.

Oltre a questo, però, si è in pieno periodo di mercato, e nel post gara mister Federico Valente ha detto la sua in merito a possibile trattative: "Mi piace dare valore ai giocatori che sono qui - si legge su leccochannelnews.it -, fino a quando non c’è un’uscita sono tutti molto importanti: per me non è facile allenare ogni giorno tenendoli tranquilli, anche se uno vuole uscire deve avere la testa lucida perché c’è il pericolo di farsi male. Questo è il nostro compito. Se possiamo fare qualcosina a centrocampo, davanti o sul “binario”, devi guardare ciò che ti viene proposto ma non cambio tanto per cambiare".

Vedremo quindi quello che accadrà in queste tre settimane, considerando che la fine delle operazioni della sessione invernale è fissata alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio. Per il momento, in casa Lecco, un solo innesto, dalla Reggiana: in bluceleste è arrivato in prestito Damiano Basili. Salto invece in Serie B per Marco Frigerio, passato a titolo definitivo al Sudtirol, e sempre a titolo definitivo, ma all'Alcione in Serie C, è andato Mattia Tordini.