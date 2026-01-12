Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lecco, Valente: "Se possiamo far qualcosa a centrocampo o davanti, dobbiamo valutare chi"

Lecco, Valente: "Se possiamo far qualcosa a centrocampo o davanti, dobbiamo valutare chi"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 14:40Serie C
Claudia Marrone

Torna a vincere il Lecco, e lo fa battendo un'ormai arresa Triestina: a consegnare i tre punti alla formazione bluceleste, per altro meritatamente ai vertici della classifica del Girone A di Serie C (terzo posto), il solito Leon Sipos, dagli undici metri.

Oltre a questo, però, si è in pieno periodo di mercato, e nel post gara mister Federico Valente ha detto la sua in merito a possibile trattative: "Mi piace dare valore ai giocatori che sono qui - si legge su leccochannelnews.it -, fino a quando non c’è un’uscita sono tutti molto importanti: per me non è facile allenare ogni giorno tenendoli tranquilli, anche se uno vuole uscire deve avere la testa lucida perché c’è il pericolo di farsi male. Questo è il nostro compito. Se possiamo fare qualcosina a centrocampo, davanti o sul “binario”, devi guardare ciò che ti viene proposto ma non cambio tanto per cambiare".

Vedremo quindi quello che accadrà in queste tre settimane, considerando che la fine delle operazioni della sessione invernale è fissata alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio. Per il momento, in casa Lecco, un solo innesto, dalla Reggiana: in bluceleste è arrivato in prestito Damiano Basili. Salto invece in Serie B per Marco Frigerio, passato a titolo definitivo al Sudtirol, e sempre a titolo definitivo, ma all'Alcione in Serie C, è andato Mattia Tordini.

Articoli correlati
Lecco, Valente alza la voce: "Serve intensità. Mihali? Un talento da proteggere" Lecco, Valente alza la voce: "Serve intensità. Mihali? Un talento da proteggere"
Visita a sorpresa in casa Lecco: L'ex Milan Cristian Zapata assiste all'allenamento... Visita a sorpresa in casa Lecco: L'ex Milan Cristian Zapata assiste all'allenamento
Valente: "Col Cittadella miglior Lecco della stagione. Incazzatissimi nello spogliatoio"... Valente: "Col Cittadella miglior Lecco della stagione. Incazzatissimi nello spogliatoio"
Altre notizie Serie C
Bandecchi: "I Rizzo dicono che ora gestiscono in piena autonomia la Ternana. Ma prima?"... Bandecchi: "I Rizzo dicono che ora gestiscono in piena autonomia la Ternana. Ma prima?"
Il Carpi guarda al futuro della prima squadra: contratto di apprendistato per il... UfficialeIl Carpi guarda al futuro della prima squadra: contratto di apprendistato per il giovane Giva
Lecco, Valente: "Se possiamo far qualcosa a centrocampo o davanti, dobbiamo valutare... Lecco, Valente: "Se possiamo far qualcosa a centrocampo o davanti, dobbiamo valutare chi"
Union Brescia, per Lescano pronto un biennale. A lavoro per limare i dettagli con... TMWUnion Brescia, per Lescano pronto un biennale. A lavoro per limare i dettagli con l'Avellino
Fontana, parola di ex: "Al Gubbio è mancata continuità. Ma può venirne fuori presto"... TMW RadioFontana, parola di ex: "Al Gubbio è mancata continuità. Ma può venirne fuori presto"
Atalanta U23, per Obric ci prova il Mantova. Ma attenzione al Brighton in Inghilterra... TMWAtalanta U23, per Obric ci prova il Mantova. Ma attenzione al Brighton in Inghilterra
Antonini: "Investiti 20milioni in territorio particolare come Trapani. Non lo consiglio... Antonini: "Investiti 20milioni in territorio particolare come Trapani. Non lo consiglio a nessuno"
Fontana: "Arezzo in vetta con merito. A Pontedera serve forza del club e del mister"... TMW RadioFontana: "Arezzo in vetta con merito. A Pontedera serve forza del club e del mister"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
4 Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David, c'è Kilicsoy
5 Allegri: "Modric dopo il Genoa mi ha detto che non gli era mai capitato di essere seguito per 90'"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Intrigo Raspadori: convocato da Simeone per la partita di domani dell'Atletico Madrid
Immagine top news n.1 Roma, intesa vicina con il Marsiglia per Robinio Vaz: tutti i dettagli
Immagine top news n.2 ⁠Nkunku scaccia il Fenerbahçe a parole e nei fatti. Perché il Milan fatica a cedere Gimenez
Immagine top news n.3 Bernardo Silva in Italia a gennaio? Ecco in quali squadre potrebbe andare
Immagine top news n.4 Dal futuro di Chiesa a Bove e Bento: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.5 Balotelli all'Al Ittifaq, il retroscena del dirigente: "Battuti River Plate e Flamengo"
Immagine top news n.6 McTominay il miglior centrocampista della gestione De Laurentiis. E anche il più pagato
Immagine top news n.7 La battuta di Allegri a Nkunku e il richiamo chiaro (e forte) alla squadra
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.3 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.4 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni: "Inter, scontri diretti preoccupanti. Il Milan non è pronto per il titolo"
Immagine news Serie C n.2 Fontana, parola di ex: "Al Gubbio è mancata continuità. Ma può venirne fuori presto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Londrosi: "Con Unilasp, vogliamo equiparare il lavoro sportivo a quello tradizionale"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fuga dalla prigione dorata per riaprirsi all'Europa: Genoa, chi è Bento. Era stato scelto dall’Inter
Immagine news Serie A n.2 Intrigo Raspadori: convocato da Simeone per la partita di domani dell'Atletico Madrid
Immagine news Serie A n.3 Dieci partite da titolare ma nessun acuto. Ecco perché l'Inter ha bisogno di un rinforzo a destra
Immagine news Serie A n.4 Napoli, ci siamo per la prima cessione in prestito: Ambrosino a un passo dal Venezia
Immagine news Serie A n.5 Ottavio Bianchi: "Gasperini sta facendo bene, ma attaccanti buoni a gennaio non ce ne sono"
Immagine news Serie A n.6 Dodo sfreccia e la Fiorentina vuole blindarlo: servono 30 milioni per far vacillare Commisso
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Entella, oggi le visite di Turicchia: arriva a titolo definitivo dalla Juve. Si stringe per Cuppone
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Biraschi e Masciangelo in uscita: ma al momento nessuna offerta concreta
Immagine news Serie B n.3 Lo svincolato Cragno potrebbe ripartire dalla Serie B: il SudTirol valuta il suo ingaggio
Immagine news Serie B n.4 Bari, sciolte le riserve: si va avanti con la struttura attuale. Rimangono Vivarini e Magalini
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Cipot verso l'addio all'Austria. L'agente: "Soluzione Maribor soddisferebbe tutti"
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, niente Reggiana per Buso. Accordo col Mantova per l'esterno offensivo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bandecchi: "I Rizzo dicono che ora gestiscono in piena autonomia la Ternana. Ma prima?"
Immagine news Serie C n.2 Il Carpi guarda al futuro della prima squadra: contratto di apprendistato per il giovane Giva
Immagine news Serie C n.3 Lecco, Valente: "Se possiamo far qualcosa a centrocampo o davanti, dobbiamo valutare chi"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, per Lescano pronto un biennale. A lavoro per limare i dettagli con l'Avellino
Immagine news Serie C n.5 Fontana, parola di ex: "Al Gubbio è mancata continuità. Ma può venirne fuori presto"
Immagine news Serie C n.6 Atalanta U23, per Obric ci prova il Mantova. Ma attenzione al Brighton in Inghilterra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli e Soncin tedofori per Milano-Cortina: "Emozione indescrivibile, un orgoglio immenso"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Ora si apre il secondo libro. Speriamo di scrivere la fine in Brasile al Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Parma pesca in Islanda un rinforzo per la difesa: ecco Gunnlaugsdottir
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Runarsdottir: "Siamo come una famiglia, dura tornare dopo un infortunio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma F., Rossettini: "Orgoglioso delle ragazze, ci è mancato davvero pochissimo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)