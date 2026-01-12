TMW Radio Antonio Di Gennaro: "Gasperini da Premier. Juve, Champions obiettivo massimo"

Le parole di Antonio Di Gennaro, rilasciate nel corso del proprio intervento a Tmw Radio, durante il pomeriggio di Maracanà:

Che Roma hai visto all'Olimpico?

"La Roma il valore aggiunto lo ha in panchina, dato che Gasperini è il più forte di tutti. Sul 2-0 la Roma attaccava con sette uomini proprio perché lui ha portato un certo tipo di mentalità. Se gli prendono Zirkzee e Raspadori si può giocare lo scudetto. È andato anche oltre ciò che poteva aspettarsi l'ambiente. Personalmente lo ritengo il più forte a livello internazionale, dato che riesce a dare il massimo anche con nove assenti. Sembra di vedere la Premier League".

Juventus-Cremonese che partita può essere?

"La Juventus è migliorata tanto dal punto di vista del gioco e dell'intensità. La Cremonese però non è facile da affrontare, soprattutto in trasferta. Comunque se i bianconeri dovessero entrare in Champions League avrebbero fatto il massimo per il valore della squadra".

Cosa ti aspetti dal Bologna nel girone di ritorno?

"Intanto credo che dal mercato arriverà qualcosa. Ad ogni modo ha perso dei punti per via di qualche problematica mentale; arrivare in Europa quest'anno non sarà facile. Inoltre, con Immobile che fino ad ora si è visto poco, ha pochi numeri offensivi".