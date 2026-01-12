Focus TMW Dal futuro di Chiesa a Bove e Bento: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

Rosen Bozhinov al Pisa - Dopo il colpo Durosinmi per l'attacco, il club toscano piazza un altro acquisto internazionale: dall'Anversa è in arrivo Rosen Bozhinov, difensore bulgaro classe 2005 che è stato acquistato per circa 5 milioni di euro.

Il futuro di Giacomo Raspadori - L'attaccante è a Madrid insieme agli agenti e sta vagliando tutte le ipotesi per il suo futuro: in ballo c'è la permanenza all'Atletico, così come la proposta della Roma. Sullo sfondo anche il Napoli che potrebbe riprenderlo in caso di cessione di Lucca, con l'Atalanta che defilata studia la situazione.

Daniel Maldini alla Lazio - L'Atalanta ha voglia di un nuovo innesto in attacco. E a fargli spazio sarà proprio il figlio d'arte: la pista più calda in questo momento è la Lazio, ma attenzione anche al possibile inserimento della Juventus.

Luca Marianucci fra Torino e Cremonese - Con Beukema tornato completamente a disposizione di Antonio Conte, il futuro del centrale ex Empoli sarà lontano dal Napoli. La Cremonese ci lavora da tempo, il Cagliari osserva e il Torino valuta l'inserimento.

Edoardo Bove al Watford - Ha salutato l'Olimpico nell'ultima sfida di campionato, prima della risoluzione del contratto con la Roma e il trasferimento in Inghilterra. Il centrocampista è pronto a firmare col Watford per tornare a giocare oltre un anno dopo il problema cardiaco di Fiorentina-Inter.

Oumar Ngom al Lecce - Sarà il quarto acquisto dei salentini dall'Estrela Amadora, dopo Tiago Gabriel, Danilo Veiga e Gaspar. Centrocampista classe 2004, in queste ore è previsto il suo arrivo in Salento per visite mediche e firma sul contratto.

Il futuro di Federico Chiesa - Al Liverpool continua ad avere un ruolo marginale e così l'esterno italiano potrebbe tornare in Italia un anno e mezzo dopo il suo addio. La Juventus è pronta ad accelerare, dopo il via libera di massima del giocatore, anche se col Liverpool ancora non è stata trovata la quadra economica.

Alex Toth alla Lazio - Dopo Ratkov e Taylor, la Lazio è pronta a piazzare un altro colpo: contatti positivi col Ferencvaros per Alex Toth, centrocampista valutato 12 milioni di euro. Il club di Lotito per ora si è spinto fino a 10 milioni, possibili contatti a breve per chiudere l'operazione.

Bento al Genoa - Anche le ultime resistenze dell'Al Nassr sembrano essere cadute: il portiere brasiliano è pronto a sbarcare in Serie A, col Genoa che ha trovato una base di accordo per un prestito di 6 mesi con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro.

Cancelo al Barcellona - Dopo essere stato nel mirino dell'Inter, Joao Cancelo ha scelto il Barcellona. Nelle prossime ore sono attese le visite mediche e la firma sul nuovo contratto, col portoghese che arriverà al Camp Nou in prestito di 6 mesi con diritto di riscatto.