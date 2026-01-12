Lecce, ecco Ngom: il centrocampista è atterrato a Brindisi, domani le visite mediche

Il Lecce si è ormai assicurato Oumar Ngom. Il centrocampista dell'Estrela Amadora si trasferirà in Puglia dopo che verranno sistemati gli ultimi dettagli. Il club salentino ha infatti comunicato che pochi minuti fa il classe 2004 è atterrato all’aeroporto di Brindisi e si sta dirigendo a Lecce, dove nella giornata di domani svolgerà le visite mediche.

In carriera vanta 47 presenze e 3 gol con il Pau, 3 apparizioni e una rete con la seconda squadra del Pau, 9 gettoni e un gol con lo Chamois Niort, 31 apparizioni e 3 reti con la seconda squadra del Niort e infine 12 match con l'Estrela Amadora, con cui aveva un contratto valido fino al 2029. Inoltre è sceso in campo 13 volte con la Mauritania.