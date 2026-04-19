Lecce-Fiorentina, i convocati di Vanoli: torna Brescianini, ancora fuori Kean, Parisi e Fortini
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In casa Fiorentina è giornata di vigilia per il match contro il Lecce che chiuderà la 33^ giornata del campionato italiano di Serie A, in programma domani sera al Via del Mare.
Per la trasferta il tecnico dei viola Paolo Vanoli ha diramato la lista dei calciatori a disposizione per la partita. Ancora assenti Moise Kean, Fabiano Parisi e Niccolò Fortini, torna invece disponibile Marco Brescianini. Questa la lista dei 24 calciatori che prenderanno parte al match:
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.
Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kospo, Kouadio, Pongracic, Ranieri, Rugani.
Centrocampisti: Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Harrison, Mandragora, Ndour.
Attaccanti: Braschi, Gudmundsson, Piccoli, Puzzoli, Solomon.
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