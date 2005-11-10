Lecce, Di Francesco sul modulo: "Scelte dettate dai giocatori a disposizione"
autore
Giuseppe Lenoci
Giuseppe Lenoci
Oggi alle 18:22Serie A
autore Giuseppe Lenoci
29.10.2026 18:22Serie A
© foto di www.imagephotoagency.it
Prima della gara tra Frosinone e Lecce, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Eusebio Di Francesco per commentare il match in programma: "Tornare qui è sempre un grande ricordo anche se il finale non è stato positivo. Il Frosinone è aggressivo soprattutto nei primi tempi, dobbiamo essere bravi a controbattere in ogni azione. Questa gara bisogna viverla stando dentro la partita con equilibrio e con attenzione ad attaccarli. Cambio modulo? Dipende dalle nostre situazioni interne, avendo dei giocatori che non si sono allenate per 3 giorni ho difficoltà sugli esterni: Pierotti out, N'Dri valuteremo a partite in corso".
Altre notizie Serie A
Oggi
18:44 Serie A
Manna svela: "Volevamo Gila al Napoli prima di Badiashile, ma il Milan è stato veloce"
18:37 Serie ATMW
TMWGenoa, trauma distorsivo alla caviglia senza lesioni per Ellertsson: resta in dubbio per Lecce
18:33 Serie ATMW
TMWGalliani o Malagò? No, il futuro della Federcalcio è nelle mani di Abete: ecco perché
18:28 Serie A
Cambio last minute per il Lecce col Frosinone: Geubbels indisponibile, gioca Paco Esteban
18:26 Serie ATMW
TMWTorino, dubbio Cacciamani per Frosinone: problema alla spalla, verrà valutato in queste ore
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi