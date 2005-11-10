Lecce, Di Francesco sul modulo: "Scelte dettate dai giocatori a disposizione"

Prima della gara tra Frosinone e Lecce, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Eusebio Di Francesco per commentare il match in programma: "Tornare qui è sempre un grande ricordo anche se il finale non è stato positivo. Il Frosinone è aggressivo soprattutto nei primi tempi, dobbiamo essere bravi a controbattere in ogni azione. Questa gara bisogna viverla stando dentro la partita con equilibrio e con attenzione ad attaccarli. Cambio modulo? Dipende dalle nostre situazioni interne, avendo dei giocatori che non si sono allenate per 3 giorni ho difficoltà sugli esterni: Pierotti out, N'Dri valuteremo a partite in corso".