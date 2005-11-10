Torino, dubbio Cacciamani per Frosinone: problema alla spalla, verrà valutato in queste ore

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Torino, dubbio Cacciamani per Frosinone: problema alla spalla, verrà valutato in queste oreTMW
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Simone Lorini
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Oggi alle 18:26Serie A
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29.10.2026 18:26Serie A
Il classe 2007 potrebbe dover rinunciare alla sfida del prossimo weekend
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© foto di Federico De Luca 2026
Il Torino pensa alla prossima gara di campionato dopo la beffarda sconfitta di martedì contro il Como: a Frosinone Abate si porterà il dubbio Alessio Cacciamani. Il laterale granata, infatti, deve fare i conti con un problema a una spalla accusato durante la gara di martedì sera allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Como.
Patterson e Aboukhlal le alternative sulla fascia
Lo staff medico è al lavoro per tentare un recupero in extremis in vista della sfida in Ciociaria in programma domenica alle 15: in caso di forfait confermato, Abate punterà su uno tra Patterson e Aboukhlal.
Fonte: da Torino, Emanuele Pastorella
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