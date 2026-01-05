Castellanos saluta la Lazio: "Mai facile dirsi addio. Via con la serenità di aver dato tutto"

Con una lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram, l'ex attaccante della Lazio, ora passato ufficialmente al West Ham, Valentin Castellanos ha voluto salutare l'ambiente biancoceleste: "Non è mai facile dirsi addio, soprattutto quando bisogna chiudere un capitolo che ha significato tanto sia a livello personale che professionale. Sono arrivato alla Lazio con entusiasmo e voglia di crescere, e ora me ne vado con la serenità di aver dato tutto.

Indossare questa maglia è stato un vero orgoglio. Vivere il club dall’interno mi ha permesso di sentire la passione e l’emozione vera in ogni momento. Oggi è tempo di andare avanti con nuovi obiettivi, ma voglio che sappiate quanto abbiate lasciato un segno nel mio cuore. Ringrazio la dirigenza, i miei compagni, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano ogni giorno nel club. E, molto specialmente, i tifosi Laziali, che mi hanno sempre sostenuto. Grazie per avermi permesso di far parte della vostra storia. Sappiate che resterò per sempre un LAZIALE. Per sempre, Taty".

L'attaccante approda così in Premier League a titolo definitivo per una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni di euro dopo aver collezionato 98 presenze e realizzato 22 con il club della capitale. Al West Ham il giocatore indosserà la maglia numero 11.