TMW Cavese, in arrivo il centrocampista Visconti: firmerà per sei mesi con opzione

La Cavese è sul punto di rinforzare il proprio centrocampo con un elemento che si è messo in luce nelle ultime stagioni con la maglia della Lucchese in Serie C dove ha collezionato 139 presenze con cinque reti. Si tratta di Elia Visconti, classe 2000 attualmente in forza al San Marino in Serie D dove è sceso in campo in 20 occasioni con due gol all’attivo.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il giocatore è già in viaggio verso la città campana ed è pronto a firmare un contratto fino al termine della stagione con opzione per il futuro. In passato il giocatore ha vestito le maglie, nel settore giovanile, di Bologna (45 gare e 6 reti) ed Inter (54 presenze e 13 reti) oltre che del Piacenza in Serie C dove scese in campo 32 volte.