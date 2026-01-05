Simeone, solo sei mesi a Madrid, Gattuso: tutti i dubbi di Raspadori sul ritorno in Serie A

La Roma aspetta la risposta di Giacomo Raspadori, e non è l’unica. I giallorossi hanno trovato da alcuni giorni l’accordo con l’Atlético Madrid per il ritorno in Serie A dell’attaccante italiano, che i Colchoneros hanno pagato 22 milioni di euro (+4 di bonus) appena sei mesi fa, e che ora saluterebbero più o meno per la stessa cifra, riscatto permettendo. Oltre alla Roma, ci sono i rivali cittadini della Lazio, che sognano l’inserimento, come pure Juventus e Napoli, seppur più defilate.

I dubbi di Jack. Sono quelli di chi, appunto, in estate aveva cambiato pagina di carriera. Dopo gli anni vincenti, ma non da protagonista, a Napoli, ecco il salto alla corte di Diego Simeone. Non trovare spazio era una possibilità da mettere in preventivo: certo, magari Raspadori immaginava un minutaggio leggermente superiore rispetto ai 424’ rimediati finora. Ma il Cholo non gli ha mai trasmesso segnali di scarsa fiducia.

È proprio questo uno dei temi della trattativa: se la società spagnola è già pronta a rientrare dell’esborso estivo, a livello tecnico Simeone non ha scaricato Raspadori. Che, di conseguenza, non ha fretta di chiudere il capitolo madrileno e per questo sta tenendo in standby la Roma. Tutto abbastanza prevedibile, c’è da capire se questi dubbi diventeranno certezze.

Domani, secondo quanto riferito da Sky, dovrebbe partire con i compagni alla volta dell’Arabia Saudita, dove si giocherà la Supercoppa spagnola. Al ritorno, potrebbe non trovare più la società giallorossa, che ha fretta di mettere a disposizione di Gasperini almeno un altro attaccante.

E Gattuso? Osserva, da spettatore interessato. Raspadori fa parte del progetto azzurro, al momento non c’è alcun motivo di metterlo in discussione. Certo, la strada verso i Mondiali è ancora lunga: al momento, il campionato italiano non ha regalato exploit in grado di scalfire le gerarchie del ct. Ma è un rischio che, rimanendo a Madrid e senza aumentare la propria visibilità, il classe 2000 sa benissimo di correre.