Lecce, i convocati di Di Francesco: Morente non ce la fa, Tiago Gabriel sì
Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei giocatori che proveranno a fermare il Como di Cesc Fabregas, nella gara in programma sabato 27 dicembre alle 15, allo stadio Via del Mare. I salentini vogliono chiudere con una soddisfazione questo 2025 nell'ottica di rilanciare ulteriormente le proprie quotazioni salvezza dopo 16 partite fin qui giocate, che sono valse .
Diverse assenze per Eusebio Di Francesco, che dovrà fare a meno di Gaspar, Coulibaly e Banda (convocati in Coppa d’Africa). Fra gli indisponibili poi si aggiunge Tete Morente (non era al meglio) insieme a Berisha e Früchtl. Jean rientra tra i convocati e ce la fa anche Tiago Gabriel, pure lui non al 100% negli ultimi giorni.
Questa la lista dei convocati:
Portieri: Falcone, Penev, Samooja
Difensori: Gallo, Jean, Kouassi, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti: Gorter, Helgason, Kaba, Kovac, Maleh, Ramadani, Sala
Attaccanti: Camarda, N’Dri, Pierotti, Sottil, Štulić