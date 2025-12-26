Fiorentina, il River Plate torna alla carica per Beltran: solo 2 reti finora in prestito al Valencia

Il River Plate sta valutando, ancora una volta, l’ipotesi di riportare Lucas Beltran in Argentina già nel corso del mercato di gennaio. Un’idea che circola con una certa insistenza negli ambienti vicini ai Millonarios e che nasce dall’esigenza di rinforzare il reparto offensivo con un profilo conosciuto, affidabile e già perfettamente integrato nel contesto del club. A riportarlo è il giornalista argentino Facu Iribarren de La Página Millonaria.

Beltran, attualmente in prestito secco al Valencia dalla Fiorentina, è uno dei tre nomi finiti sul taccuino della dirigenza del River per la seconda parte della stagione. L’attaccante classe 2001, cresciuto proprio con la maglia biancorossa, non ha trovato continuità assoluta in Liga e potrebbe guardare con interesse a un ritorno a casa, dove ha già dimostrato di poter essere decisivo sia in campionato sia nelle competizioni continentali.

Accanto a Beltran, il River starebbe monitorando anche Mauro Icardi del Galatasaray, pista considerata però estremamente complicata per ragioni economiche e contrattuali, e German Berterame, attualmente in forza al Monterrey. Tre profili diversi per età, costi e status internazionale, ma accomunati dalla capacità di alzare il livello offensivo della squadra. Con una preferenza spiccata proprio per il figliol prodigo Lucas Beltran, autore di 2 reti in 15 presenze stagionali.