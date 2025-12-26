Como, i convocati di Fabregas per il Lecce: Caqueret c'è, Addai no. Rientrano in due

Sono ufficiali le convocazioni di mister Cesc Fabregas per la gara di domani contro il Lecce, valida per il 17° turno di Serie A. Torna tra i convocati Dossena per la prima volta dopo l’infortunio contratto contro il Milan il 15 marzo. Caqueret era in dubbio per problema al flessore ma ce la fa, Sergi Roberto è di nuovo a disposizione (fuori dal match contro l’Atalanta). Assente Addai, che si ipotizzava potesse recuperare e invece è out. Questo l'elenco completo:

Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.

Difensori: Kempf, Valle, Dossena, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Posch, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt.

Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne.

Attaccanti: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Cerri.