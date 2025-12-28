Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Una svista, il Como dilaga. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Furia Di Francesco: rosso"

Una svista, il Como dilaga. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Furia Di Francesco: rosso"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:43Rassegna stampa
Paolo Lora Lamia

Tra li argomenti trattati oggi in prima pagina su Nuovo Quotidiano di Puglia c'è anche il Lecce, sconfitto sonoramente ieri in campionato e non senza polemiche. Ecco il titolo proposto dal giornale: "Una svista, il Como dilaga. Furia Di Francesco: rosso". Un errore arbitrale dà il via alla goleada del Como, che infligge ai salentini una sconfitta pesante.

Le parole di Di Francesco al termine del match: "Spesso Rocchi mi ha fatto i complimenti per il mio modo di rispettare gli arbitri. Forse non prendevo un cartellino da dieci anni. Mi sono lamentato, dicendo che a volte essere rispettosi non paga. Per me sul gol c'era fallo. Contro la Lazio ci annullate un gol con l'avversario sfiorato, qui viene data una gomitata sul mento e non viene annullato. L'episodio cambia la partita. Poi noi nel secondo tempo siamo stati ingenui a prendere il secondo gol su calcio piazzato. Però il primo gol mi fa male. Non voglio dire che sia stata prevenuta ma non c'era un gran rapporto con il quarto uomo".

Articoli correlati
Lecce, il 2025 si chiude con un ko. Il futuro fra campo e mercato Lecce, il 2025 si chiude con un ko. Il futuro fra campo e mercato
Il Como torna a vincere e abbatte il Lecce. Proteste di Di Francesco contro gli arbitri... Il Como torna a vincere e abbatte il Lecce. Proteste di Di Francesco contro gli arbitri
Como, Ramon: "Felice il mio gol abbia aiutato a vincere a Lecce" Como, Ramon: "Felice il mio gol abbia aiutato a vincere a Lecce"
Altre notizie Rassegna stampa
Fiorentina sconfitta 1-0 a Parma, Corriere Fiorentino in prima pagina: "Sempre più... Fiorentina sconfitta 1-0 a Parma, Corriere Fiorentino in prima pagina: "Sempre più ultimi"
Rimonta sul Toro firmata Kilicsoy, La Nuova Sardegna: "Cagliari, cose turche" Rimonta sul Toro firmata Kilicsoy, La Nuova Sardegna: "Cagliari, cose turche"
Beffa finale a Udine, Corriere della Sera (ed. Roma): "Furia Lazio con arbitro e... Beffa finale a Udine, Corriere della Sera (ed. Roma): "Furia Lazio con arbitro e Var"
Una svista, il Como dilaga. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Furia Di Francesco: rosso"... Una svista, il Como dilaga. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Furia Di Francesco: rosso"
Hellas a San Siro contro il Milan, L'Arena in taglio alto: "Il Diavolo non si fida"... Hellas a San Siro contro il Milan, L'Arena in taglio alto: "Il Diavolo non si fida"
Decisivi Sorensen e Corvi, la Gazzetta di Parma: "Vinta la sfida con la Fiorentina"... Decisivi Sorensen e Corvi, la Gazzetta di Parma: "Vinta la sfida con la Fiorentina"
Kalulu e Yildiz stendono il Pisa, Corriere Torino: "La Juventus vince e sale sul... Kalulu e Yildiz stendono il Pisa, Corriere Torino: "La Juventus vince e sale sul 'podio'"
Tocca agli azzurri, Cronache di Napoli: "I Supercampioni affrontano la Cremonese"... Tocca agli azzurri, Cronache di Napoli: "I Supercampioni affrontano la Cremonese"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
2 Juve, Spalletti: "A Yildiz voglio bene come a un figlio, Zhegrova ha occhiali tridimensionali"
3 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 dicembre
5 Juventus, Kalulu: "Alla fine ci si dimentica di partite così, ma sono le più importanti"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Un buon Pisa non basta a fermare la Juventus: terza vittoria di fila, ma senza brillare
Immagine top news n.1 Davis fa impazzire l'Udinese. Ma la Lazio non ci sta: nuovo silenzio stampa
Immagine top news n.2 Serie A, 17^ giornata LIVE: Nkunku sostituisce Leao, c'è Thuram con Lautaro
Immagine top news n.3 Autogol di Calabresi, poi il tap-in di Yildiz: Pisa al palo, la Juventus vince e centra il filotto
Immagine top news n.4 Davis gela la Lazio al 95': 1-1 tra l'Udinese e i biancocelesti. Polemiche nel finale
Immagine top news n.5 Il Como torna a riveder le stelle: 3-0 al Lecce con un super Nico Paz. Ma il 1° gol farà discutere
Immagine top news n.6 Allegri accoglie Fullkrug: "È arrivato sorridente, ha caratteristiche che in squadra non avevamo"
Immagine top news n.7 Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.2 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.3 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Vaciago dopo il successo sul Pisa: "Profumo di vera Juve, è una questione di qualità"
Immagine news Serie A n.2 Polverosi sulla Fiorentina: "Doveva vincere e ha perso. Salvezza? A una condizione"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, vicino il colpo Freytes per la difesa. Casale può partire, ma affari non legati
Immagine news Serie A n.4 Roma, contro il Genoa tra campo e mercato: sarà Frendrup l'osservato speciale
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Yildiz da sogno: agganciato Del Piero nella classifica dei marcatori U21 bianconeri
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Vanoli si gioca tutto con la Cremonese: ecco le possibili ipotesi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, piedi per terra ma prestazioni in crescita: passo cambiato nelle ultime 10 gare
Immagine news Serie B n.2 Serie BKT, record stagionale di spettatori nel turno natalizio. La nota
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo trascina il Palermo e mantiene la vetta in solitaria
Immagine news Serie B n.4 La Top11 di Serie B: Fulignati clamoroso. Iemmello leader. Prima gioia Barak
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Venuti lascia il campo in barella: si teme il crociato. La situazione del difensore
Immagine news Serie B n.6 Il punto sulla B: Brunori saluta Palermo in lacrime, Juve Stabia imbattibile al Menti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, D'Agostino: "Crediamo nella B. Nessuno andrà via a gennaio"
Immagine news Serie C n.2 Brescia, Pasini: "Balotelli non fa parte del progetto, ma prenderemo una punta importante"
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, Ninivaggi: "Il 2025 l'anno di una salvezza non scontata"
Immagine news Serie C n.4 Tra una settimana ancora in campo la Serie C. Il programma della 20ª giornata
Immagine news Serie C n.5 Ciotti in procinto di salutare il Trapani. Cosenza avanti, ma sul giocatore c'è il Casarano
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.3 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.4 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.5 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?