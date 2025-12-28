Una svista, il Como dilaga. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Furia Di Francesco: rosso"

Tra li argomenti trattati oggi in prima pagina su Nuovo Quotidiano di Puglia c'è anche il Lecce, sconfitto sonoramente ieri in campionato e non senza polemiche. Ecco il titolo proposto dal giornale: "Una svista, il Como dilaga. Furia Di Francesco: rosso". Un errore arbitrale dà il via alla goleada del Como, che infligge ai salentini una sconfitta pesante.

Le parole di Di Francesco al termine del match: "Spesso Rocchi mi ha fatto i complimenti per il mio modo di rispettare gli arbitri. Forse non prendevo un cartellino da dieci anni. Mi sono lamentato, dicendo che a volte essere rispettosi non paga. Per me sul gol c'era fallo. Contro la Lazio ci annullate un gol con l'avversario sfiorato, qui viene data una gomitata sul mento e non viene annullato. L'episodio cambia la partita. Poi noi nel secondo tempo siamo stati ingenui a prendere il secondo gol su calcio piazzato. Però il primo gol mi fa male. Non voglio dire che sia stata prevenuta ma non c'era un gran rapporto con il quarto uomo".