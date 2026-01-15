Lecce, il Nantes insiste per Kaba: la cessione però non è stata messa in preventivo
In casa Lecce sono diversi i calciatori in attesa di sistemazione vista anche la nuova leva di arrivi: Pierret, Guilbert, Helgason, Kouassi e forse pure Morente sono in attesa di offerte mentre il Nantes continua ad insistere per avere Mohamed Kaba, la cui cessione non era stata messa in preventivo tuttavia. Lo fa sapere il Quotidiano di Puglia.
3 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
