Lecce, Kaba verso l'addio: accordo con il Nantes per il prestito con diritto di riscatto

Il centrocampista Mohamed Kaba è a un passo dal lasciare il Lecce. Il club salentino, stando a quanto riportato da SkySport, ha raggiunto l'intesa con il Nantes per il trasferimento del mediano classe 2001, che si trasferirà in Ligue 1 con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto.

Operazione in uscita per i giallorossi

La trattativa tra i due club si è conclusa positivamente dopo giorni di contatti. Il Nantes aveva manifestato da tempo un forte interesse per il giocatore già da tempo, con l'accordo siglato che prevede un esborso immediato per il prestito, con la possibilità per il club transalpino di acquisire definitivamente il cartellino al termine della stagione.

Kaba, arrivato al Lecce con aspettative importanti, ha trovato spazio limitato in questa prima parte di campionato. Il bilancio stagionale del mediano si ferma a 17 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, condite da un gol.