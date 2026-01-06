Lecce, il rammarico di Del Rosso: "Errore Pierotti? È arrivato scoordinato"

Il vice di Di Francesco al Lecce, Fabrizio Del Rosso, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida persa contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa non ha funzionato?

"Sicuramente sotto l'aspetto dell'approccio la squadra ha fatto una prova generosa, si è impegnata. Abbiamo fatto errori tecnici sui quali stiamo lavorando e sui quali continueremo a lavorare. D'altra parte quando giochi contro una squadra come la Roma si alzano i ritmi e si può andare in difficoltà".

L'errore di Pierotti: poteva cambiare la partita? N'Dri ha avuto un forte impatto.

"Sicuramente, ha dato velocità, è tecnico. Ha fatto un'ottima azione, Pierotti è arrivato un po' scoordinato sulla palla e l'ha messa fuori. Sono quelle cose sulle quali dobbiamo lavorare e spingere. La squadra durante la settimana si spende tantissimo, nei dettagli dobbiamo lavorare".

Serve un attaccante con più gol?

"Noi dobbiamo pensare a lavorare con i giocatori che abbiamo, cercando gol da tanti altri, come esterni e centrocampisti. Non spetta a me parlare del resto, c'è una società vigile e attenta, lo ha dimostrato in questi anni. Noi dobbiamo pensare a stare sul pezzo, sfruttando le occasioni che ci capitano, che non sono moltissime".

Ora il Parma.

"Contro il Parma è uno scontro diretto molto importante. Abbiamo qualche giorno per lavorare, Eusebio sceglierà i temi tattici della partita, l'approccio sarà importante, sono gare che si giocano sul filo dell'occasione da buttare dentro. Se ho sentito Di Francesco? Sì, c'è grande dispiacere, dobbiamo cercare di migliorare a livello tecnico e nello sviluppo del gioco. Conforta come la squadra sia stata in partita, la condizione fisica poi è buona".