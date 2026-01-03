Lecce, Del Rosso: "La fortuna aiuta gli audaci, Falcone è un portiere strepitoso"

Fabrizio Del Rosso, vice-allenatore del Lecce, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio sul campo della Juventus: "Direi che questa squadra rispecchia i valori della società e del popolo salentino, va a lottare contro tutto e tutti e stasera è stata premiata. La Juventus è una grande squadra ma quando vuoi una cosa fortemente e lotti la ottieni, sapevamo i loro punti di forza. Si dice che la fortuna aiuta gli audaci, siamo stati anche fortunati. Abbiamo un portiere strepitoso, ma il merito è di tutta la squadra perché se non sei disposto a sacrificarti da certi campi esci con le ossa rotta".

Quanti punti porta un portiere come Falcone?

"Un portiere forte porta tanti punti, Wladimiro potrebbe ambire a società di livello superiore. Lui ha sposato la causa giallorossa e ce lo teniamo bello stretto".

Il cambio alla mezz'ora è stato provvidenziale?

"La dinamica è stata questa: Danilo Veiga è stato male durante la settimana, Eusebio non l'ha voluto rischiare dall'inizio e abbiamo dato un'opportunità a un ragazzo di grande prospettiva. Forse lo abbiamo messo noi in difficoltà, il cambio ci stava perché volevamo tenere a riposo Danilo ma la partita è andata in questa direzione".

Cosa vi ha detto a fine gara Di Francesco?

"Sicuramente sarà soddisfatto della prestazione, questo è un altro step che la squadra ha fatto: di credere fortemente fino in fondo in quello che fanno e giocare partite contro squadre di questo livello è solo esperienza che ci dovrà servire in partite più equilibrate contro squadre che devono salvarsi come noi".