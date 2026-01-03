Lecce, prima da incubo di Perez contro Yildiz. Del Rosso: "Esordio non semplice"

Nell'ottimo pareggio ottenuto dal Lecce contro la Juventus a Torino, i giallorossi hanno decisamente ottimizzato al massimo le chance avute per colpire. Tanto per rendere l'idea, nel primo tempo dopo appena mezz'ora il giovane Perez è stato sostituito, visto che da quel lato Yildiz lo stava mettendo in grossa difficoltà.

Nel corso della conferenza stampa post-partita il vice di Eusebio Di Francesco, Fabrizio Del Rosso (leggi qui tutte le sue dichiarazioni), ha parlato anche di quel cambio e dell'esordio decisamente complesso fatto dal giovane difensore.

Queste le sue parole su di lui: "Danilo Veiga è stato malato per quattro giorni e aveva fatto un solo allenamento, perciò Eusebio non voleva farlo cominciare. Perez è un ragazzo giovane e ha vissuto un esordio non semplice. È andato in difficoltà ma ci prendiamo la responsabilità noi. Ha una prospettiva in quel ruolo, a volte ci vuole il coraggio di rischiare. Emozioni?Sensazione bellissima. Se ho portato un po’ di fortuna alla squadra e torniamo con un punto da Torino mi rende felice. Abbiamo fatto un bel regalo al presidente, se lo merita perché è sempre presente".