Lecce, Ngom sul Frosinone: "Sappiamo che hanno qualità davanti"
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Giuseppe Lenoci
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29.10.2026 18:15Serie A
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Prima della gara tra Frosinone e Lecce, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Oumar Ngom per commentare il match in programma: "Dobbiamo lavorare un passo alla volta, sappiamo che è una squadra che lavora tanto avanti e dovremo sfruttare le occasioni".
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