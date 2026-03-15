Lecce, notte sotto osservazione in ospedale per Banda: è a Napoli, ma fuori pericolo

Attimi di forte preoccupazione nel finale di Napoli-Lecce per il malore accusato da Lameck Banda, protagonista suo malgrado degli ultimi minuti della gara. A ricostruire l’episodio è il Nuovo Quotidiano di Puglia, raccontando quanto accaduto all’esterno giallorosso dopo una prestazione positiva.

Il calciatore del Lecce si è accasciato improvvisamente a terra nei minuti conclusivi dell’incontro, facendo temere subito il peggio. L’intervento dei sanitari è stato immediato e il giocatore è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Banda ha trascorso la notte a Napoli, al Cardarelli, dove è rimasto sotto osservazione per ulteriori controlli.

Fortunatamente, le notizie arrivate nelle ore successive hanno rassicurato tutti. Le condizioni dell’ala offensiva non destano preoccupazione e il giocatore è stato dichiarato fuori pericolo, mettendo fine a una serata che aveva generato grande apprensione tra compagni, avversari e tifosi. Dopo lo spavento, resta il sollievo per un episodio che poteva avere conseguenze ben più gravi e che si è concluso senza complicazioni.