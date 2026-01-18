Lecce, Pierotti: "Io terzino? Se il mister ha bisogno, lo posso fare senza problemi"

L'esterno offensivo del Lecce Santiago Pierotti ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Milan valevole per la 21^ giornata di Serie A.

Siete stati tre giorni al nord: come è andata?

"Abbiamo lavorato tanto e bene, stare insieme fa bene alla squadra".

Ti sei piaciuto da terzino?

"Non era la mia posizione, ma se il mister ha bisogno lo posso fare senza problemi".