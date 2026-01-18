Lecce, Pierotti: "Io terzino? Se il mister ha bisogno, lo posso fare senza problemi"
TUTTO mercato WEB
L'esterno offensivo del Lecce Santiago Pierotti ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Milan valevole per la 21^ giornata di Serie A.
Siete stati tre giorni al nord: come è andata?
"Abbiamo lavorato tanto e bene, stare insieme fa bene alla squadra".
Ti sei piaciuto da terzino?
"Non era la mia posizione, ma se il mister ha bisogno lo posso fare senza problemi".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
1 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile