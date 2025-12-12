Lecce-Pisa, i convocati di Gilardino: torna Denoon, ultima per Akinsanmiro prima della Coppa d'Africa
Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera in casa del Lecce, anticipo della 15^ giornata di Serie A. Da segnalare il rientro di Denoon per la difesa, mentre davanti come noto mancherà Nzola per squalifica:
Portieri: Semper, Nicolas, Scuffet
Difensori: Caracciolo, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Albiol, Denoon, Lusuardi, Bonfanti
Centrocampisti: Angori, Marin, Hojholt, Akinsanmiro, Toure, Esteves, Aebischer, Vural, Moreo, Piccinini
Attaccanti: Leris, Meister, Tramoni, Buffon, Lorran
