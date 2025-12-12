Oggi in TV, inizia la 15^ giornata di Serie A: dove vedere Lecce-Pisa

Non mancano gli appuntamenti con il calcio in televisione in data odierna, venerdì 12 dicembre 2025.

Tra le altre cose inizia la 15^ giornata di Serie A, con l'anticipo del venerdì sera tra Lecce e Pisa. In campo anche la Serie B, con Palermo-Samp, e la C con Juventus Next Gen-Pianese. Per gli appassionati, poi, ci sono anche campionati esteri, sia maschili che femminili. Di seguito tutte le partite in programma, con a fianco il relativo canale sulle quali vengono trasmesse.

18.30 Werder Brema - Bayer Leverkusen (Bundesliga femminile) - DAZN

20.30 Union Berlino - Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

20.30 Palermo - Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Juventus Next Gen - Pianese (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Lecce - Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Ayr United - St. Johnstone (Scottish Championship) - COMO TV

21.00 Real Sociedad - Girona (Liga) - DAZN