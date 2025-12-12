Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Udinese, Runjaic: "Ci serve costanza, non dimentichiamoci da che stagioni veniamo"

Udinese, Runjaic: "Ci serve costanza, non dimentichiamoci da che stagioni veniamo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:06Serie A
Davide Marchiol

14.20 - L'Udinese affronterà domenica alle ore 15:00 il Napoli al Bluenergy Stadium per la quindicesima giornata di Serie A. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione in casa friulana. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

14.34 - Inizia la conferenza stampa.

Che squadra ha visto dopo il Genoa?
"Nessuno perde volentieri in casa propria, ma a volte il calcio è così. Sappiamo che dobbiamo approcciare meglio le partite, indipendentemente dall'avversario. Dobbiamo scendere in campo con la giusta intensità, è qualcosa che ci è mancato in alcune gare. Ora giochiamo contro i campioni in carica, ma possiamo fare bene, se non si è in grado di vincere la gara bisogna cercare di non perdere, vogliamo fare bene sempre davanti ai nostri tifosi, io sono qui per il secondo anno ed è molto importante per una squadra di taglia media, in una città relativamente piccola, fare molto bene in casa e stiamo lavorando sotto questo aspetto. Stiamo lavorando intensamente, indipendentemente da come si chiama l'avversario dobbiamo metterci l'intensità giusta".

Come si spiega i continui sali scendi di questa squadra? Più facile giocare contro le grandi?
"Sono due approcci diversi se c'è davanti una big o una squadra più alla portata, però l'intensità non deve variare, indipendentemente dall'avversario che si ha di fronte. In alcune gare hai meno possesso palla, ma abbiamo fatto comunque gare intense, con il Genoa abbiamo avuto tanto possesso palla, ma siamo stati poco efficaci. Al momento questo è il nostro livello, in generale l'Udinese acquista giocatori giovani con potenziale ma che hanno bisogno di tempo per crescere, sono concentrato sul lavoro da fare, sappiamo che abbiamo alti e bassi e che ne avremo anche in futuro. Bisogna assumersi la giusta responsabilità e il mio lavoro è far sì che le basi vengano sempre portate in campo, mettendo nelle giuste condizioni i ragazzi per fare il massimo. In allenamento è una squadra che di errori non ne commette. Lavoriamo per essere costanti, contro il Genoa non abbiamo fatto bene, anche se a livello statistico non abbiamo fatto così male. Sui gol subiti abbiamo fatto degli errori. Non ci volevamo accontentare del pareggio, ma abbiamo commesso errori che ci sono costati una sconfitta. Ora giochiamo contro una grande come il Napoli e faremo di tutto per vincere".

Senza Zemura sulla sinistra chi? Lo ha convinto Rui Modesto? Ehizibue è stato provato lì ma potrebbe giocare lì Ekkelenkamp?
"Ekkelenkamp non è un esterno, è un centrocampista importante per noi, questi infortuni possono capitare, fa parte del mondo del calcio. Attualmente non abbiamo entrambi gli esterni, Rui Modesto negli ultimi mesi si è allenato bene e con il Genoa l'ho fatto entrare. Non è stato semplice perché non giocava da tempo, alcune cose le poteva fare meglio ma non era un contesto facile. Ha dato del suo meglio, noi abbiamo bisogno sulle fasce del giusto atteggiamento difensivo, non stiamo avendo attualmente un grande contributo in fase offensivo. Rui Modesto, senza entrare nello specifico, qualche errore lo ha commesso nella sua prestazione, c'è anche Ehizibue che potrebbe giocare lì, c'è ancora la rifinitura e qualche ora per decidere".

Molti giocatori dell'Udinese avrebbero capacità al tiro da fuori, ma spesso è una via che viene provata poco:
"Dipende a che giocatori si riferisce, io sono un po' più pratico e concreto, conosco i nostri dati, lo scorso anno abbiamo fatto molti traversoni ma senza sfruttarli. Anche con il Genoa abbiamo avuto occasioni ma non le abbiamo sfruttate, contro il Genoa abbiamo avuto diversi piazzati senza sfruttarli. Ci sono diverse cose in cui migliorare e non stiamo trovando stabilità difensiva e questo è un problema. Anche contro la Juventus qualche occasione, senza sfruttarla, l'abbiamo trovata. Non bisogna essere troppo negativi, bisogna lavorare e ricordarsi che comunque nonostante tutti i cambiamenti fatti in estate ha un punto in più dell'anno scorso. E' normale essere insoddisfatti, però sappiamo qual è stata la situazione dell'Udinese negli ultimi anni, non ha lottato per lo Scudetto con l'Inter. Lavoriamo per migliorare, non bisogna guardare tutto in negativo, in squadre come l'Udinese è normale, bisogna capire perché occupano una posizione di metà classifica. Ci sono dei motivi e ognuno ha la sua opinione e il suo punto di vista, ma se si è troppo negativi non serve a molto. Preferisco rimanere tranquillo, è importante rimanere positivi e lavorare guardando al futuro. L'Udinese negli ultimi anni ha venduto molto, comprato tanti ragazzi, ma per tanto tempo non ha perso la Serie A: Sono qui da due anni ma io sto dando tutto per questa squadra, così come vedo tutti in società dare tutto per il club e sicuramente lo ha fatto anche chi era qui prima di me, altrimenti non saremmo ancora in Serie A. Bisogna tenere conto del passato e vogliamo essere squadra difficile da affrontare in casa migliorando le prestazioni, così i risultati arriveranno e abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi. Arriva il Napoli ora e sappiamo che metà stadio tiferà Napoli, in Italia funziona così, cose che in Germania o altrove non accadono. So che abbiamo tanto lavoro da fare, gli alti e bassi fanno parte del processo di crescita, conosco a memoria carriera e dati di tutti i nostri giocatori e lavoriamo per trovare i giusti frutti".

Il dato della discontinuità è molto diffuso in Serie A, ci soffermiamo sull'Udinese ma tante squadre faticano a essere continui, come se lo spiega?
"Non bisogna fare troppo un mischione, bisogna tenere separate le squadre che giocano anche le coppe da quelle che fanno solo campionato, in coppa si perdono tante energie, bisogna tenere conto poi delle aspettative della squadra. Non giochiamo la Champions League o la Conference, siamo usciti dalla Coppa Italia e ci concentricamo sulla Serie A. Non posso dirvi molto sulla mancanza di costanza delle altre, abbiamo già abbastanza lavoro pensando alle nostre sfide e al nostro obiettivo. Lavoriamo sulla costanza, in questa stagione stiamo concedendo troppi rigori e subendo troppi gol, anche perché quelli segnati non compensano quelli subiti. Non saprei sulle altre squadre, il Napoli lotta di nuovo per lo Scudetto, le squadre top sono là davanti, Roma e Milan l'anno scorso faticavano mentre quest'anno sono lassù, la Juventus magari è un po' in ritardo ma non è un problema che riguarda me, il mio compito è trovare la giusta costanza a Udine, aiutando i giovani nel loro processo di crescita, contro il Napoli domenica c'è un'ulteriore possibilità di migliorare, spero che abbiamo imparato dagli errori del passato. Al Napoli mancheranno alcuni giocatori ma hanno una rosa profonda. Hanno vinto uno Scudetto e pareggiare per loro è quasi come una sconfitta, noi dobbiamo da questo punto di vista dobbiamo migliorare, ogni punto conta, vogliamo i tre punti ma dobbiamo capire che se non si può vincere bisogna stare attenti e portare a casa almeno il punto. Dobbiamo lottare su ogni punto, loro verranno qui e non per pareggiare".

Duello danese tra Kristensen e Hojlund? Un bene che Okoye non parta per la Coppa? Lucca l'ha ringraziata quando è andato a Napoli come ha fatto Thauvin prima di partire?
"Siamo contenti che Okoye resti con noi perché è importante per garantirgli costanza, ha tutte le qualità per essere un portiere di valore, ora dev'essere costante. Durante la preparazione ha sofferto a livello di lavoro svolto perchè sapeva che nei primi mesi non avrebbe giocato. La Coppa d'Africa sarebbe stata una bella esperienza ma restare qui può aiutarlo per migliorare qui in Serie A, è il nostro portiere titolare. E' possibile poi che giochi Kristensen, ma non parlo di formazione. Lucca non ha preso commiato da me, quindi non ci siamo sentiti, ognuno deve pensare a quello che è meglio per se, gli auguro il meglio, magari domani lo vedremo sul campo, noi dovremo invece portare la giusta rabbia sul campo dopo la prestazione con il Genoa".

15:02 - Finisce la conferenza stampa.

Articoli correlati
Campione MLS, Rodrigo De Paul viene riscattato definitivamente dall'Inter Miami Campione MLS, Rodrigo De Paul viene riscattato definitivamente dall'Inter Miami
Lucca, l'idea di prestito è concreta ma c'è un aspetto che complica l'uscita dal... Lucca, l'idea di prestito è concreta ma c'è un aspetto che complica l'uscita dal Napoli
Napoli senza energie: ora Udine con vista Supercoppa, Conte obbligato alle (poche)... Napoli senza energie: ora Udine con vista Supercoppa, Conte obbligato alle (poche) rotazioni
Altre notizie Serie A
Hellas Verona, Zanzi: "Con la Fiorentina partita difficilissima, ma abbiamo la massima... TMWHellas Verona, Zanzi: "Con la Fiorentina partita difficilissima, ma abbiamo la massima fiducia"
Atalanta, Palladino: "Ahanor grande talento. Bernasconi? Mi ha impressionato" Atalanta, Palladino: "Ahanor grande talento. Bernasconi? Mi ha impressionato"
Udinese, Runjaic: "Ci serve costanza, non dimentichiamoci da che stagioni veniamo"... Live TMWUdinese, Runjaic: "Ci serve costanza, non dimentichiamoci da che stagioni veniamo"
Cagliari, Pisacane: "Folorunsho si è scusato subito. La vittoria mette a posto tutto"... Cagliari, Pisacane: "Folorunsho si è scusato subito. La vittoria mette a posto tutto"
Parma, Cuesta: "Oristanio ha capito, non ci sono problemi. Ci deve dare tantissimo"... Parma, Cuesta: "Oristanio ha capito, non ci sono problemi. Ci deve dare tantissimo"
Lecce-Pisa, i convocati di Gilardino: torna Denoon, ultima per Akinsanmiro prima... Lecce-Pisa, i convocati di Gilardino: torna Denoon, ultima per Akinsanmiro prima della Coppa d'Africa
Clamorosa gaffe al mondiale di freccette: coro anti-Juve. Non è la prima volta Clamorosa gaffe al mondiale di freccette: coro anti-Juve. Non è la prima volta
Lecce-Pisa, i convocati di Di Francesco: sono tre gli assenti per l'anticipo di stasera... Lecce-Pisa, i convocati di Di Francesco: sono tre gli assenti per l'anticipo di stasera
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 Spalletti pensa al 4-2-3-1: Cambiaso pronto a cambiare ruolo
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 dicembre
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'incredibile saliscendi di Disasi. Chi è l'obiettivo del Milan che cerca un nuovo riscatto
Immagine top news n.1 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, giovedì propizio ma ancora non basta
Immagine top news n.2 Inter, Lautaro: "Non ho un solo motivo per andarmene. Fra scudetto e Champions non scelgo"
Immagine top news n.3 Milan, Modric: "Allegri è un vincente. Scudetto? E' dura ma andiamo avanti con fiducia"
Immagine top news n.4 Una idea o una follia? Icardi vorrebbe l'Italia e il Milan ci pensa
Immagine top news n.5 L'Inter vuole dimenticare il Liverpool. C'è il Genoa e Marotta traccia la via
Immagine top news n.6 Dopo la Juventus, anche la Fiorentina: cambio modulo in corsa per provare a uscire dalla crisi
Immagine top news n.7 Europa League e Conference, tutti i risultati: sorprese Midtjylland e Ferencvaros
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti" Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.2 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lerda: “Il Vicenza fa paura. In Serie C pesano più le pressioni esterne che il campo”
Immagine news Serie A n.2 Rampulla: "Juventus con la difesa a 4 col Bologna. Koopmeiners? Tante variabili incidono"
Immagine news Serie C n.3 Pillon: "Vicenza quasi irraggiungibile, ma non deve mollare. L'Alessandria perse 11 punti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Hellas Verona, Zanzi: "Con la Fiorentina partita difficilissima, ma abbiamo la massima fiducia"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Palladino: "Ahanor grande talento. Bernasconi? Mi ha impressionato"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Runjaic: "Ci serve costanza, non dimentichiamoci da che stagioni veniamo"
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Pisacane: "Folorunsho si è scusato subito. La vittoria mette a posto tutto"
Immagine news Serie A n.5 Parma, Cuesta: "Oristanio ha capito, non ci sono problemi. Ci deve dare tantissimo"
Immagine news Serie A n.6 Lecce-Pisa, i convocati di Gilardino: torna Denoon, ultima per Akinsanmiro prima della Coppa d'Africa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Donadoni: “Due vittorie non bastano, ora serve ambizione per continuare a crescere”
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Empoli, Abate: “Serve equilibrio ma vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi”
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: “Prestazioni buone, ora serve tornare al risultato. Donadoni? Una grande sfida”
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani: "Col Mantova servirà grande lucidità. Frabotta? Ci sarà"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa: "Siamo in crescita, servirà una grande partita contro una squadra fortissima”
Immagine news Serie B n.6 Palermo-Sampdoria, i convocati di Inzaghi: in quattro tornano a disposizione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Umberto Agnelli dice addio al Ravenna. Arriva la risoluzione consensuale del contratto
Immagine news Serie C n.2 Stangata per la Ternana! Il TFN sanziona le Fere con cinque punti di penalizzazione
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini copre i pagamenti in scadenza il 16/12. La nota ufficiale del club
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, gli accoppiamenti delle semifinali: Ternana-Potenza e Renate-Latina
Immagine news Serie C n.5 Bruzzaniti via dal Pineto? Brosco: "Attualmente no ma è un pezzo forte del mercato"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, Tonucci sul futuro: "Mi piacerebbe rimanere in questo club. In campo o fuori"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve a un passo dal sogno, Roma sprofondata nell'incubo. Le due facce della UWCL
Immagine news Calcio femminile n.2 C'è un'italiana nella formazione tipo della 5ª giornata di UWCL: è la juventina Girelli
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U19, sorteggiato il girone di qualificazione all'Europeo. Matteucci: "Sfide stimolanti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Supercoppa Women, da oggi in vendita i biglietti per Juventus-Roma dell'11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.6 Nuovo ranking FIFA delle Nazionali. Spagna sempre prima. L'Italia perde una posizione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere