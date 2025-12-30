Bournemouth continua ad essere la capitale mondiale del calciomercato

Acquisti dalla Juventus, dalla Roma, dal Milan, dal Chelsea, dal Lille, dal Liverpool, dal Leverkusen, ma anche e soprattutto cessioni al PSG, al Real Madrid, allo stesso Liverpool e presto quello che si annuncia come l'affare del 2026, almeno fino alla prossima estate: Bournemouth, cittadina di circa 183 500 abitanti del Dorset, in Inghilterra, situata sulla costa meridionale del paese a circa 150 km a sud-ovest di Londra, è stata e continua a essere la capitale mondiale del calciomercato.

Estate da oltre 300 milioni in incassi e cessioni

Basti pensare all'incredibile sessione estiva vissuta dalle Cherries, che hanno ceduto per un totale di oltre 200 milioni diventando il serbatoio di alcune delle squadre più forti e ricche del mondo: i soli Zabarnyi e Huijsen hanno fruttato qualcosa come 125 milioni di euro, reinvestiti in parte in giocatori come Diakitè, Petrovic, Gannon-Doal, Adli, Jimenez e Milosavljevic, prelevati da squadre come Milan, Chelsea, Liverpool, Stella Rossa e Lille. Con in squadra un Senesi che è uno dei difensori più ricercati al mondo, ora si parla di Barcellona per lui, e lo sguardo che torna sulla Serie A, campionato storicamente propedeutico per i difensori centrali: l'ex uomo mercato della Roma Tiago Pinto ha infatti messo gli occhi su Muharemovic e Tiago Gabriel, rivelazioni del campionato con Sassuolo e Lecce.

Semenyo è pronto a diventare la nuova stella della Premier, con la maglia del City

Un capitolo a parte merita Antoine Semenyo: l'attaccante ha già totalizzato nove gol in stagione, che salgono a dodici 'contributi in zona gol' considerando anche gli assist, ed è un affare tutto inglese, perché nessun altro club del mondo può permettersi i 65 milioni di sterline di clausola presente nel suo contratto. Con Chelsea e Liverpool che sembrano concentrate su altro, il Manchester City allo stato attuale sembra la candidata più scontata per il ghanese, vera rivelazione del 2025 in Inghilterra. E Bournemouth resta il centro di un mercato globale nel quale le squadre sanno che prelevare dai rossoneri è sinonimo di qualità.