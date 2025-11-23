Lecce, Sottil: "Ora abbiamo un'identità chiara, si sapeva che sarebbe servito tempo"

Riccardo Sottil, esterno offensivo del Lecce, prima del match contro la Lazio ha parlato a DAZN: "Non è il problema di casa o trasferta, il Lecce ora ha un'identità chiara, tra compagni abbiamo molto più rapporto, ci conosciamo di più, si sa che serve sempre un po' di tempo quando arrivano calciatori nuovi. Devo dire che stiamo facendo sempre le prestazioni. Magari ci manca un po' l'affondo finale, ma sono convinto che dobbiamo continuare su questo spirito".

Che emozione è portare il cognome di tua madre?

"Le donne sono il bene più prezioso che abbiamo al mondo e lo dico sempre. Mia madre è una gran donna, è la nostra prima tifosa. Stasera è giusto giocare anche per lei e per le voglie"