Lecce, Sticchi Damiani: "Dispiace per la sconfitta. Camarda? Capita di sbagliare un rigore"

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha commentato: "Al di là dei titoli penso che la squadra abbia fatto una prestazione importante ordinata, equilibrata - evidenziano i colleghi di Trnews -. Dispiace tantissimo perché praticamente al Napoli abbiamo concesso solo la situazione del gol e non ricordo parate di Falcone. Contro la squadra prima in classifica fai una prestazione così importante, credo che i ragazzi e il pubblico anche, meritassero tutti un risultato di prestigio oggi che non è venuto e il rammarico è tantissimo sinceramente”.

A cambiare le sorti del match è stato il calcio di rigore fallito da Camarda. Al numero uno giallorosso viene chiesto se fosse lui il rigorista designato: “Lui era tra i designati per battere il rigore. Sono cose che si decidono in settimana. E’ un ragazzo che anche nell’Italia Under 21 è sempre stato molto freddo a dispetto della sua età.

Sbagliano giocatori che hanno molti più anni di lui, può accadere anche a lui però è un ragazzo che merita e che ho visto particolarmente dispiaciuto in panchina. Sta a noi rincuorarlo perché è un ragazzo che ha avuto il coraggio e la personalità di presentarsi sul dischetto”.