"Lega italiana a gambe a Perth": striscione contro la Lega per Milan-Como, tifosi lariani multati

"Lega italiana a gambe aPerth". Lo striscione esposto da alcuni esponenti della Curva del Como al Sinigaglia, con segni dell’euro a sostituire la lettera E, in occasione del trionfo storico sulla Juventus (2-0) non è passato inosservato. Per quella che è stata l'ennesima protesta dei tifosi lariani a proposito della spinta che la Lega Serie A sta dando in direzione di Milan-Como da giocare a Perth, in Australia, a febbraio. Scelta contestata ampiamente, con conseguenti accuse di mire esclusivamente economiche.

Accolta a braccia aperte dalla stragrande maggioranza dei tifosi del calcio italiano, il messaggio trasmesso dagli ultras del Como tuttavia è costato caro: stando a quanto rivelato da La Provincia di Como, infatti, i sostenitori che reggevano lo striscione sono stati identificati dalla Digos e poi multati dalla Prefettura. E d'ora in avanti questi 8 individui dovranno prestare grande attenzione ai prossimi gesti che consumeranno, perché alla prossima sanzione rischiano il Daspo.

A quanto ammonta la sanzione? Circa 150 euro, per violazione del regolamento dell'uso dell'impianto sportivo dello stadio Sinigaglia. Per "farla franca", invece, i sostenitori biancoblù avrebbero dovuto presentare richiesta di autorizzazione al Gos per autorizzare il cartellone citato. La risposta, tuttavia, sarebbe stata negativa, per questo la tifoseria ha pensato di procedere comunque. Ad ogni modo sarebbe potuta andare anche peggio, perché la sanzione amministrativa solitamente ruota tra 100 e 500 euro.