Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan-Como a Perth? Ecco quanto incasserebbero i club. Mistero per marketing e diritti tv

Milan-Como a Perth? Ecco quanto incasserebbero i club. Mistero per marketing e diritti tvTUTTO mercato WEB
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:23Serie A
Yvonne Alessandro

"Lega italiana a gambe aPerth". Ha fatto il giro del web lo striscione dei tifosi del Como, in occasione della super sfida di campionato (vinta 2-0) contro la Juventus dieci giorni fa al Sinigaglia e per il quale sono stati multati gli otto sostenitori e portatori del messaggio. Contenuto ovviamente in netto contrasto con l'insistenza da parte della Lega Serie A di far disputare Milan-Como a Perth, in Australia, a febbraio mentre mancano gli ultimi due semafori verdi per renderlo possibile.

Nel mirino della contestazione dei tifosi lo scopo meramente economico, ma la domanda sorge spontanea: a quanto ammonterebbero i ricavi con la partita fissata dall'altra parte del mondo? Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, l'operazione dovrebbe ruotare attorno ai 12 milioni di euro complessivi, la cifra investita dall’Australia per ospitare l’evento. Da questa cifra andranno tolti i costi per l’organizzazione della partita, a carico della Lega Serie A (trasferte di Milan e Como e costi legati alla produzione dell’evento, televisiva e non solo).

Scorporando questi costi, rimarranno tra gli 8 e i 9 milioni di euro da distribuire alle due società coinvolte e agli altri club di Serie A. Il club rossonero incasserebbe la fetta maggiore, soprattutto grazie al rimborso che gioverà dai mancati incassi al botteghino di San Siro per l'evento. Quanto ai lariani, invece, incasseranno una quota più bassa per la partecipazione. Ma un "premio" di riconoscimento andrebbe anche alle altre squadre del campionato italiano che hanno votato a favore della proposta di dislocare il match a Perth.

Resta più di qualche dubbio sul fronte marketing. Esistono dei legami tra Italia e Austria calcisticamente parlando, soprattutto grazie alla permanenza di Del Piero al Sydney FC oppure con l'ingaggio di Trent Sainsbury da parte dell'Inter di Suning. Sono diversi gli italiani emigrati, tuttavia in linea massimale l'interesse attorno al pallone resterebbe comunque modesto. Al contrario, invece, di quanto generato dalla MLS in America. E il mercato sportivo in Oceania non garantirebbe nemmeno introiti cospicui dai diritti tv.

Articoli correlati
Nuovo scandalo scommesse in Serie C: arbitro accusato di truccare i risultati Nuovo scandalo scommesse in Serie C: arbitro accusato di truccare i risultati
Milan, Ricci: "Buon punto con l'Atalanta. Allegri mi ha stuzzicato al primo gol,... Milan, Ricci: "Buon punto con l'Atalanta. Allegri mi ha stuzzicato al primo gol, lo aspettavamo"
Allegri voleva la rosa corta ma così è troppo. Ieri dopo il 62' non c'erano più cambi...... Allegri voleva la rosa corta ma così è troppo. Ieri dopo il 62' non c'erano più cambi...
Altre notizie Serie A
Inter, un 2005 e un 2007 dietro a Sommer: oggi in panchina Calligaris e Taho Inter, un 2005 e un 2007 dietro a Sommer: oggi in panchina Calligaris e Taho
Napoli, Politano sui social: "Nelle difficoltà emergono i gruppi e vincono le squadre... Napoli, Politano sui social: "Nelle difficoltà emergono i gruppi e vincono le squadre vere"
Galliani crede in Gattuso: "Ci porterà ai Mondiali". E su Conte: "Ha vinto ovunque,... Galliani crede in Gattuso: "Ci porterà ai Mondiali". E su Conte: "Ha vinto ovunque, fortissimo"
"Inzaghi come un padre". Luis Alberto ricorda: "Alla Lazio abbiamo lottato per lo... "Inzaghi come un padre". Luis Alberto ricorda: "Alla Lazio abbiamo lottato per lo Scudetto"
Genoa-Cremonese, i convocati di Patrick Vieira: tornano Marcandalli e Stanciu Genoa-Cremonese, i convocati di Patrick Vieira: tornano Marcandalli e Stanciu
De Bruyne operato ad Anversa, Spalletti pronto a firmare con la Juve: le top news... De Bruyne operato ad Anversa, Spalletti pronto a firmare con la Juve: le top news delle 13
Domani Pisa-Lazio, i convocati di Sarri: out in 5 più i fuori lista. Assente Hysaj,... Domani Pisa-Lazio, i convocati di Sarri: out in 5 più i fuori lista. Assente Hysaj, il motivo
Sassuolo, Grosso: "Berardi out, torna Muharemovic. A Cagliari per fare bene" Live TMWSassuolo, Grosso: "Berardi out, torna Muharemovic. A Cagliari per fare bene"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
1 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: Thuram ko, al suo posto c'è Koopmeiners
2 Bologna-Torino, le probabili formazioni: Italiano cambia l'attacco, chance per Rowe
3 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
4 Serie A, 9^ giornata LIVE: Juventus con due punte. Inter, Pio Esposito titolare
5 Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Pio Esposito con Lautaro. Gosens può riposare
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter sotto shock, Marotta: "Vicini ai cari della vittima, come pure a Josep Martinez"
Immagine top news n.1 L'incredibile dato che spiega la vetta del Napoli e lo sfogo di Antonio Conte
Immagine top news n.2 Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?
Immagine top news n.3 La fiducia non basta: senza gol, questo Gimenez non può essere il 9 di un Milan da titolo
Immagine top news n.4 La Juventus affronta l’Udinese e attende Spalletti: ore calde a Torino
Immagine top news n.5 La Juventus a Spalletti, ora la firma. L'ex ct: "Può fare la fortuna di qualsiasi allenatore"
Immagine top news n.6 Anguissa spinge il Napoli in vetta solitaria. De Bruyne opta per l'operazione 'in casa'
Immagine top news n.7 Inter shock: Martinez investe anziano, morto sul colpo. Portiere indagato per omicidio stradale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Picerno, Greco: “Periodo difficile, ma ne usciremo. Con la Cavese serve orgoglio”
Immagine news Serie C n.2 Dal Canto: "Cittadella, niente trionfalismi ora. Arriverà fra le prime 3-4 in classifica"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Spalletti è l'uomo giusto? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, un 2005 e un 2007 dietro a Sommer: oggi in panchina Calligaris e Taho
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Politano sui social: "Nelle difficoltà emergono i gruppi e vincono le squadre vere"
Immagine news Serie A n.3 Galliani crede in Gattuso: "Ci porterà ai Mondiali". E su Conte: "Ha vinto ovunque, fortissimo"
Immagine news Serie A n.4 "Inzaghi come un padre". Luis Alberto ricorda: "Alla Lazio abbiamo lottato per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.5 Genoa-Cremonese, i convocati di Patrick Vieira: tornano Marcandalli e Stanciu
Immagine news Serie A n.6 De Bruyne operato ad Anversa, Spalletti pronto a firmare con la Juve: le top news delle 13
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Stillitano presente al Picco. Per la seconda gara interna consecutiva
Immagine news Serie B n.2 Inzaghi difende il suo Palermo: "Non eravamo dei fenomeni, adesso non siamo scarsi"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Magnani: "Vincere il derby con la maglia della mia città rende felice me e i tifosi"
Immagine news Serie B n.4 Maran: "Samp e Spezia destinate a risalire. Monza? Ha potenzialità incredibili"
Immagine news Serie B n.5 Lapadula nuovamente titolare, e decisivo, con lo Spezia: arriva la chiamata del Perù
Immagine news Serie B n.6 Palermo in difficoltà: 5 punti nelle ultime 5 gare. Monza e Reggiana lo surclassano
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Nuovo scandalo scommesse in Serie C: arbitro accusato di truccare i risultati
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, col Renate in panchina ci sarà Sacchini. Terni con Brambilla
Immagine news Serie C n.3 Dal Cittadella alla Fiorentina, Calligaris sarà il secondo di Sommer all'Inter questa sera
Immagine news Serie C n.4 Picerno, Greco: “Periodo difficile, ma ne usciremo. Con la Cavese serve orgoglio”
Immagine news Serie C n.5 Byar: "A Foggia per crescere. La vittoria del Mondiale col Marocco è stata pazzesca"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, trattativa a oltranza per la cessione del club. Ma incombe una nuova scadenza
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Immagine news Calcio femminile n.5 Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia ko con il Brasile, Durante: "Stiamo crescendo, vogliamo dire la nostra in ogni gara"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…