Milan, De Winter non basta: per completare la difesa si valutano anche Djimsiti e Okoli

Dopo la cessione di Thiaw al Newcastle, il Milan ha deciso di muoversi rapidamente per rinforzare la difesa centrale. L’operazione principale è l’acquisto imminente di Koni De Winter dal Genoa, con un’intesa ormai vicina ai 20 milioni di euro bonus compresi. Il giovane centrale belga, cresciuto nella Juventus e già protagonista in Serie A, rappresenta una risposta immediata, ma anche a lungo termine visti la sua età (23 anni) e il suo potenziale.

De Winter non sarà il solo: piacciono Djimsiti e Okoli

Come sottolinea stamattina il quotidiano Tuttosport, De Winter potrebbe non essere l’unico volto nuovo per il reparto arretrato rossonero. Allegri, che ha lavorato a lungo sulla difesa a tre, ha bisogno di ampliare le opzioni, soprattutto dopo le incertezze mostrate da Tomori e la partenza di Thiaw. Al momento la rosa conta su Gabbia, Tomori e Pavlovic, ma per garantire una rotazione efficace e coprire eventuali imprevisti servirebbero almeno cinque centrali. Per questo il Milan sta valutando altre piste, tra cui profili come Berat Djimsiti dell’Atalanta o Caleb Okoli del Leicester, mentre monitora eventuali opportunità di mercato pure in Europa.

In chiusura il terzino Athekame

In parallelo, il Diavolo sta chiudendo anche per il terzino destro svizzero Zachary Athekame, ma il focus resta il rinforzo del cuore della difesa. Con la prima gara ufficiale ormai a pochi giorni, la società vuole consegnare ad Allegri una linea difensiva più solida e completa, capace di affrontare al meglio la nuova stagione tra campionato e coppe.