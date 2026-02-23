In Germania é Karl-mania: c'è chi lo vede già tra i 23 convocati del Mondiale

In Germania c'è già chi vede Lennart Karl tra i convocati della Germania per il Mondiale che si disputerà in estate. Dopo la vittoria per 3-2 del Bayern Monaco contro l'Eintracht Francoforte, il giovane attaccante è stato interpellato da Kicker su come pensa di trascorrere i mesi di giugno e luglio. "So dove vuoi arrivare. Ma per me l'unica cosa che conta è dare tutto qui al Bayern: solo così posso sperare in una convocazione. Chi non ambisce a traguardi simili non ha posto nel calcio", ha risposto Karl, che proprio domenica ha compiuto 18 anni.

Nessun contatto con Nagelsmann

Finora, il ragazzo non ha avuto contatti diretti con il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann: "Non ancora, no", ha ammesso il giovane talento, che ha fatto il suo esordio con la Nazionale Under 21 a novembre. "L'esperienza in Under 21 è stata davvero fantastica, significa giocare al fianco di tutti i migliori talenti della Bundesliga", ha aggiunto.

Riflettendo sulla sua prima stagione tra i professionisti, Karl si è detto 'molto soddisfatto', aggiungendo però che "ovviamente si può sempre ottenere di più. Spero di segnare altri gol, fornire più assist e offrire prestazioni ancora miglior". Finora, Karl ha collezionato 30 presenze con la prima squadra del Bayern, mettendo a referto sette reti e quattro assist.