18° compleanno da ricordare per Lennart Karl: ha firmato il contratto da pro col Bayern

Fabrizio Romano ha confermato poco fa che Lennart Karl ha ufficialmente firmato il suo primo contratto da professionista con il Bayern Monaco. L'accordo sarà valido fino al giugno 2029 ed entrerà in vigore da oggi, giorno in cui il giovane talento compie 18 anni.

Bayern Monaco e Karl: è solo l'inizio, già avviati i contatti per un nuovo adeguamento del contratto

Il club tedesco aveva già definito l'intesa come parte integrante del progetto a lungo termine per il suo promettente gioiello; inoltre, sarebbero già stati avviati i contatti per un ulteriore prolungamento contrattuale che preveda un significativo adeguamento dell'ingaggio. Karl, considerato all'unanimità uno dei prodotti più brillanti del vivaio bavarese, ha attirato l'interesse dei principali top club europei sia prima che dopo il suo compleanno. Real Madrid, Barcellona e Paris Saint-Germain sono suoi estimatori di lunga data e ne seguono regolarmente i progressi.

Oltre a loro, anche Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester City hanno mantenuto canali di comunicazione aperti con l'entourage del giocatore, monitorando costantemente la sua crescita e la sua situazione all'Allianz Arena. I suoi numeri stagionali sono impressionanti considerando che si parla di un classe 2008: 30 presenze tra Bundesliga, Champions, coppa di lega e Supercoppa di Germania, con 7 gol e 4 assist.