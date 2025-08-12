TMW
Leoni, il Liverpool procede forte: la cifra per arrivare alla chiusura con il Parma
TUTTO mercato WEB
I primi contatti fra Parma e Liverpool sono stati fruttuosi: secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com infatti i Reds stanno procedendo fortemente sulla pista che porta al difensore Giovanni Leoni, che piace anche all'Inter. Sembra infatti che le richieste dei gialloblu per il giovane talento italiano non spaventino il club inglese, che se dovesse mettere sul piatto una cifra di 40 milioni di euro potrebbe chiudere l'affare in breve tempo.
