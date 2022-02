live Barcellona, Xavi: "Gara dominata per 90', Napoli squadra da Champions"

Dominio blaugrana al Maradona.

Poker del Barcellona al Maradona, con i blaugrana che eliminano il Napoli. A breve il commento in conferenza del tecnico Xavi.

Avete fatto una gara convincente, in un gol ci sono stati 23 tocchi di squadra

"Stiamo migliorando nel nostro gioco, dobbiamo sfruttare gli spazi. Questo è il modello di gioco che dobbiamo imporre, era quello che cercavamo e l'abbiamo ottenuto. I giocatori e i tifosi meritano questa vittoria, sono soddisfatti ma restiamo umili":

Napoli era l'avversario più forte che poteva capitarvi, oggi gli avete fatto quattro gol...

"È una vittoria che ci lasci fiduciosi. Abbiamo dominato per 90' e da quando ci sono io è la prima volta che succede. Abbiamo giocato contro un avversario che solitamente subisce pochi gol, che per me è una squadra da Champions e che è candidata a vincere lo Scudetto".



Piquè e Busquets sembrano tornato ai loro livelli

"Loro si stanno allenando molto bene, è normale che le aspettative sono alte perchè siamo il Barcellona. Ho visto questi ragazzi lavorare molto bene, ma dobbiamo essere umili perchè non abbiamo vinto ancora nulla".

Ci sono poche squadra che sembrano in grado di battervi adesso

"Questo mi sembra esagerato, abbiamo fatto una buona gara ma dobbiamo continuare a lavorare con umiltà. Siamo passati agli ottavi, vogliamo vincere, ma dobbiamo essere umili".



Sulla crescita di Frenkie de Jong

"È molto umile, questo lo aiuta. Sa leggere bene le situazioni e trovare sempre l'uomo libero quando porta palla".

Cosa ti rende più orgoglioso?

"È la forza dimostrata dai nostri giocatori e sono contento quando si divertono e fanno buon gioco e anche quando i tifosi si divertono".

23.38 Termina la conferenza di Xavi.