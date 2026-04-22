Il Barcellona di rigore si riporta a +9 sul Real Madrid: col Celta basta Yamal (che va ko)
Il Barcellona fa il suo dovere e compie un altro passo verso il titolo della LaLiga, ma la serata contro il Celta Vigo lascia anche qualche apprensione. Il successo per 1-0 consente ai blaugrana di allungare in classifica sul Real Madrid, ma il prezzo pagato potrebbe essere alto.
Senza Robert Lewandowski e Raphinha, la squadra di Hansi Flick si affida a Lamine Yamal, subito protagonista. È proprio il talento classe 2007 a guadagnarsi e trasformare il rigore decisivo al 40’, ma l’episodio chiave arriva immediatamente dopo: nel calciare, l’attaccante accusa un problema al bicipite femorale sinistro ed è costretto a uscire tra le smorfie di dolore.
La gara prosegue a ritmi meno intensi, con il Barça che gestisce il vantaggio senza riuscire a chiudere definitivamente i conti, anche a causa di un gol annullato dal VAR a Ferran Torres per fuorigioco. Il Celta prova a restare in partita fino all’ultimo, sfiorando il pareggio nel recupero.
Tre punti pesanti, che portano i catalani a +9 sul Real Madrid e avvicinano ulteriormente il traguardo. Ma più della classifica, ora, a tenere banco sono le condizioni di Yamal: un’assenza in questo momento della stagione potrebbe cambiare gli equilibri.
Martedì 21 aprile
Athletic - Osasuna 1-0
Marioca - Valencia 1-1
Girona - Betis 2-3
Real Madrid - Alavés 2-1
Mercoledì 22 aprile
Elche - Atlético Madrid 3-2
Real Sociedad - Getafe 0-1
Barcellona - Celta Vigo 1-0
Giovedì 23 aprile
Levante - Siviglia
Rayo Vallecano - Espanyol
Oviedo - Villarreal
CLASSIFICA
1. Barcellona 82
2. Real Madrid 73
3. Villarreal 61
4. Atlético Madrid 57
5. Betis 49
6. Celta Vigo 44
7. Getafe 44
8. Real Sociedad 42
9. Athletic Bilbao 41
10. Osasuna 39
11. Girona 38
12. Espanyol 38
13. Valencia 36
14. Maiorca 35
15. Rayo Vallecano 35
16. Elche 35
17. Siviglia 34
18. Alavés 33
19. Levante 29
20. Oviedo 27
MARCATORI
24 reti: Mbappé (Real Madrid)
21 reti: Muriqi (Maiorca)
16 reti: Budimir (Osasuna)
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