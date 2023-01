live Napoli, Spalletti: "Reazione feroce al pari, hanno giocato pure i magazzinieri"

Il Napoli batte anche la Roma e vola sempre di più in classifica. A breve le parole in conferenza di Luciano Spalletti.

Mourinho dice che sul Napoli c'è una giusta stella: che ne pensa?

"Io vedo che abbiamo tre punti in più in classifica. Vinta una gara difficile contro un ottimo avversario, la Roma ha dimostrato di essere una delle squadre più forti viste al Maradona. Vedo che la partita l'hanno giocata tutti quelli della rosa, anche quelli che erano in panchina, fino al magazziniere. Concentrati tutti al 100% e la cosa fondamentale è stata quella di non accettare mai il pareggio. La squadra ha avuto una reazione feroce e quella voglia è stata premiata":

Simeone entra e fa sempre gol pur giocando poco



"Quando i calciatori si allenano bene durante la settimana, poi diventa difficile andare a togliere uno come Osimhen. Però perchè non dare la possibilità anche a qualcun altro? Raspadori e Simeone quando non c'era Osimhen hanno determinato il nostro passo e le nostre vittorie ed è facile metterci mano quando ci sono giocatori con quella testa".



Nella ripresa avrete dato troppo campo alla Roma? "Ci siamo abbassati forse troppo, a noi però fa piacere che ci vengano a pressare e quindi dobbiamo avere un comportamento conseguente a quella che è la volontà degli avversari di giocare la gara a viso aperto".

Questa volta avete giocato dopo gli avversari, c'è stato un approccio diverso? "Loro devono capire l'occasione che hanno, se mettono a fuoco bene questo non c'è niente che possa disturbarci. Se abbiamo fatto questi risultati è segno che la sappiamo gestire la pressione".

Osimhen è cresciuto anche mentalmente?

"Ha continuato a giocare la gara anche dopo la sostituzione. La gara è fatta di tante cose, di tanti momenti, bisogna metterci dentro quello che necessita il momento. Osimhen è leader perchè fa tutto quello che serve, rincorre l'avversario, ci mette la faccia e porta ancora la mascherina per questo. È uno che prende palla a metà campo e la porta alla bandierina, salta con i difensori, sono quei calciatori qui che hanno tutte le cose che servono per riempire le cose che servono in una gara. La qualità fondamentale è che sia dentro al gruppo, indicava che passaggi fare da fuori ai compagni per vincere la gara. Questa è una cosa molto bella".



Cosa ha regalato a Mourinho? "Gli ho regalato una statua di Pulcinella, pensavo di essere invitato alla sua festa, non mi ha invitato e gli ho dato oggi il regalo".

23.49 Termina la conferenza stampa di Spalletti.