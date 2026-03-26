Liverpool, Salah verso l'addio. L'Al-Ittihad pronto a tornare alla carica: presto un'offerta

Mohamed Salah e il Liverpool siamo ai saluti. E' praticamente certa la partenza dell'attaccante egiziano nella finestra estiva di trasferimenti. La sua avventura al Liverpool va così verso un epilogo dopo stagioni molto importanti con vittorie di squadra e primati personali con gol, assist e giocate per i compagni. Resta da capire ora quale possa essere la sua destinazione considerando il fatto che l'ex Fiorentina e Roma andrà in scadenza il 30 giugno 2027.

Una delle possibilità potrebbe essere l'Arabia con l'Al-Ittihad sempre interessato. Come riporta ESPN, nel 2023 i Reds avrebbero rifiutato un'offerta da 150 milioni di sterline ma il club saudita è pronto a tornare all'attacco e proporre un'altra offerta al club inglese. Da capire se sarà superiore o inferiore a quella di tre anni fa visto il contratto che sta per terminare.