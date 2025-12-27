Lo chef dei calciatori Cannavale: "Vado spesso da Gimenez, vuole fare una cena con Lautaro"

A Sportweek è intervenuto lo chef Leonardo Cannavale, in arte Gordon Lenni, che oggi cucina per gli sportivi più famosi, tra cui diversi calciatori. Queste le sue parole: “Se mi capita di fare cene di squadra? Sì, soprattutto con il Milan. In generale però lavoro molto in laboratorio e poi consegno. A casa vado più spesso da Gimenez. Santi organizza spesso cene, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto fare una cena con Lautaro”.

Adatta dei gusti ai non ‘italiani’?

“Soprattutto con chi arriva dall’estero. Fusilli al pomodoro con pollo, per esempio, piacciono tantissimo. Oppure noodles con pollo alla soia e verdure julienne. Sono piatti che sentono familiari e che funzionano dal punto di vista nutrizionale”.

Chi l’ha sorpresa di più nella disciplina?

“Bondo. Mi chiede cose molto precise: succhi con estrazione a freddo, insalate separate, cura dei dettagli. Poi ce ne sono tanti attenti: Vardy, Pulisic, Darmian…Lautaro? Riso alla parmigiana e pollo, molto semplice. Il prossimo cliente dovrebbe essere Modric”.