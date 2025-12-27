Live TMW Genoa, De Rossi: "I ragazzi sono tornati bene dalle vacanze. E' rientrato Cuenca"

13.20 - Una partita che non sarà mai come le altre. Daniele De Rossi si prepara con il suo Genoa a tornare all'Olimpico per sfidare la Roma. In vista della sfida di lunedì sera, il tecnico rossoblù interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

13.30 - Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Come ha ritrovato i suoi giocatori?

"Li ho trovati bene i ragazzi. E ho passato un buon Natale in famiglia. Avevamo fatto un patto, se avessimo fatto dei punti li avrei dato dei giorni liberi. Nonostante delle buone prestazioni non abbiamo raccolto punti".

Chi non ci sarà a Roma?

"Gli indisponibili sono sempre gli stessi. Gronbaek oggi ha iniziato a correre, è rientrato Cuenca mentre a Thorsby non è uscita la spalla e non avrà problemi ad essere a disposizione".

TMW - Un giocatore molto duttile è Ellertsson.

"Ne abbiamo sentito parlar bene di lui ma mi sta sorprendendo. Sta mettendo sempre qualità tecnica insieme a qualità fisiche. E' un giocatore veramente importante non solo per quello che fa in campo ma per le posizioni che può ricoprire".

TMW - Come hai visto Ekuban?

"Per me è una sorpresa continua. Un giocatore molto forte. E' partito un po' dietro nelle gerarchie, ha avuto qualche acciacco e invece sta trovando contmiità. HJa sempre fatto delle buone partite e l'ultima forse è stata la migliore. Detto ciò Colombo ha fatto due gol e due assist, Vitinha altrettanto bene, Ekhator mi sembra sempre ogni giorno sempre più dentro alla nostra richiesta. Non che prima non lo fosse ma ora la sta vivendo non più da giovane ma da calciatore fatto. Sono contento degli attaccanti che ho".