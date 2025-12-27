Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Samp saluta Pedrola: tanti infortuni, poche partite per un talento (quasi) mai espresso

La Samp saluta Pedrola: tanti infortuni, poche partite per un talento (quasi) mai espresso
Andrea Piras
Oggi alle 10:49Serie B
Andrea Piras

Sembra ai titoli di coda, almeno per questa stagione, l'avventura di Estanis Pedrola alla Sampdoria. La mancata convocazione per la sfida di questo pomeriggio contro la Reggiana è un'indicazione molto precisa in vista dell'inizio del mercato di gennaio. L'attaccante catalano si appresta a salutare ancora una volta la Genova blucerchiata dopo un inizio di stagione caratterizzato più da infortuni che da giocate sul campo. Lo attenderà il Las Palmas, club in cui andrà con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Troppi infortuni
Un'avventura che era iniziata con le migliori premesse nell'estate del 2023 quando Andrea Mancini lo portò a Genova dal Barcellona. Le prestazioni sono state subito incoraggianti con i tre gol realizzati nelle prime giornate di campionato. Ad inizio ottobre un infortunio al bicipite femorale che lo tenne lontano dai campi per venti giorni, poi quattro giorni più tardi una ricaduta e un’assenza dal terreno di gioco di cinque mesi e il rientro in campo a marzo. Dal 6 maggio arriva un terzo infortunio e il ritorno a disposizione a metà ottobre ma le prestazioni non sono state all’altezza con la cessione a Bologna nel mese di gennaio. Anche in rossoblù gli infortuni non mancano, prima alla coscia e poi ancora al bicipite femorale con solo otto minuti disputati in Serie A e 18 in semifinale contro l’Empoli.

Il ritorno alla Samp
In estate il nuovo ritorno in blucerchiato ma anche in questa nuova avventura genovese le assenze dal campo superano le presenze. Sono 185 i minuti disputati fra campionato e Coppa Italia e due mesi complessivi passati in infermeria. Troppo poco per una promessa che è rimasta tale. Con il rimpianto di ciò che poteva essere e non è stato.

