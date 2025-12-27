Sassuolo, Grosso rende omaggio al Bologna: "Hanno certezze costruite negli anni"

Non c'è complimento migliore di quello che arriva da un tuo avversario. Una soddisfazione provata nella giornata di oggi in casa Bologna, ascoltando le parole di Fabio Grosso - avversario dei rossoblù domani in campionato con il suo Sassuolo - in conferenza stampa. "Questa è una squadra che si è costruita negli anni e ha raggiunto la consapevolezza delle squadre forti del nostro campionato, hanno fatto 2 finali in due anni", dichiara il mister neroverde.

Le sue dichiarazioni al miele nei confronti dei felsinei proseguono: "Hanno delle certezze costruite nell'arco degli anni, hanno qualità all'interno, ed è una delle squadre forti dell'alta classifica. Ci siamo preparati per provare a fare gara, sempre con la stessa postilla, se saremo in grado di mettere in campo le nostre potenzialità, cosa che non siamo riusciti a fare nella partita scorsa e quando lo fanno gli avversari poi gli avversari possono prendere il sopravvento".

Nel corso della conferenza, viene anche chiesto a Grosso se ci tenga o meno al fatto che il Sassuolo sia la migliore formazione dell'Emilia Romagna in Serie A. Ecco la sua risposta: "Il nostro obiettivo è chiaro. Il Bologna ha avuto la bravura di sapersi strutturare. La nostra società lo ha fatto diversi anni fa, poi siamo passati attraverso delle difficoltà, e ora cercheremo di provare a mettere al centro la nostra realtà ma per ora i nostri obiettivi sono diversi da quelli del Bologna".