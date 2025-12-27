Un tiro in porta per parte e tanta noia: il primo tempo tra Parma e Fiorentina finisce 0-0

Un primo tempo senza grandi emozioni quello tra Parma e Fiorentina, che vanno all’intervallo sullo 0-0 in questa prima gara che apre la diciassettesima giornata di Serie A. Al Tardini meglio i padroni di casa, che provano a fare la partita per lunghi tratti di gara senza però trovare grandi soluzioni. Negli ultimi dieci minuti sono i viola a prendere in mano la partita pur riuescndo a concludere nello specchio della porta difesa da Corvi soltanto una volta.

Il primo squillo arriva dopo sette minuti: Ondrejka riceve sulla sinistra e dopo aver puntato Dodo ed essere entrato in area, calcia con il destro ma la palla finisce abbondantemente a lato. Al 13’ altro brivido per la Fiorentina, con Sorensen che è il più rapido di tutti ad intercettare una seconda palla e a calciare di prima intenzione dal limite dell’area. Il pallone finisce di poco al lato alla destra di De Gea.

L’azione più pericolosa della partita è sempre di parte crociata: al 32’ Pellegrino calcia di prima intenzione un cross di Benedyczak trovando la respinta della retroguardia gigliata, sulla ribattuta Ondrejka calcia di prima intenzione da ottima posizione ma strozza troppo e la palla finisce a lato, sprecando una splendida chance di vantaggio. La Fiorentina si sblocca a dieci minuti dalla fine: prima bel triangolo tra Kean e Gudmundsson, con l’islandese chiuso al momento del tiro, pochi secondi dopo lo stesso Kean controlla bene di petto in area un pallone alto e prova una girata trovando anche in questo caso la respinta degli avversari. L’ultima azione pericolosa è ancora del Parma: contropiede di Ondrejka che punta Comuzzo, entra in area e calcia di destro trovando la provvidenziale deviazione del centrale classe 2005.